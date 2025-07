Atriz global sofre com ‘lei do ex em dose dupla’ na eliminação do Fluminense do Mundial

O Fluminense se despediu do sonho de conquistar o Mundial de Clubes após ser derrotado por 2 a 0 pelo Chelsea na semifinal, nesta terça-feira (8). E para a atriz Mel Maia, torcedora do Fluminense, a eliminação teve um sabor ainda mais amargo: ela sofreu com a chamada “lei do ex”, mas dessa vez em dose dupla.

A jovem atriz da TV Globo teve um relacionamento com o atacante João Pedro no segundo semestre de 2019, quando ele ainda defendia as cores do Fluminense. O namoro chegou ao fim após alguns meses, mas durante o período, Mel chegou a frequentar o Maracanã para acompanhar partidas do então namorado. Após a transferência do jogador para a Europa, ela também viajou para assistir a um jogo do Watford, clube inglês pelo qual João Pedro atuou antes de chegar ao Chelsea.

Atriz Mel Maia e atacante João Pedro, do Chelsea (Foto: Reginaldo Teixeira/ CS Eventos/ Divulgação)

Anos depois, foi justamente João Pedro o carrasco tricolor na semifinal do Mundial. O atacante marcou dois gols na vitória dos Blues por 2 a 0 e foi o grande nome do jogo.

Mel Maia já teve vídeos viralizados comemorando gols do clube. A eliminação desta terça-feira, no entanto, foi difícil de digerir, tanto para a torcida quanto, para a atriz.

Mel Maia em jogo do Fluminense (Foto: Reprodução/X)

Como foi Fluminense x Chelsea?

Com sensação térmica próxima dos 40 °C, o jogo começou com o Chelsea dominando as ações ofensivas. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Pedro Neto avançou pela esquerda, cruzou, e João Pedro apareceu para abrir o placar, aproveitando rebote parcial de Thiago Silva.

O Fluminense encontrou dificuldades para furar a marcação inglesa e quase empatou aos 25, em jogada que terminou com Cucurella salvando em cima da linha após finalização de Hércules. Pouco depois, o volante teve outra chance clara, mas se atrapalhou na finalização.

Na segunda etapa, o Chelsea manteve a pressão. Aos 11 minutos, João Pedro recebeu lançamento de Enzo Fernández, driblou a defesa e finalizou com categoria para ampliar. Já nos acréscimos, aos 53, ele voltou a balançar as redes, completando o hat-trick e decretando a eliminação tricolor.

Com a derrota, o Fluminense dá adeus ao Mundial. Já o Chelsea avança à final em busca de mais um título internacional — com direito a lei do ex em dose dupla para João Pedro.