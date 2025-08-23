O Fluminense perdeu para o Red Bull Bragantino neste sábado (23), pelo placar de 4 a 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, e o técnico Renato Gaúcho destacou os momentos de desatenção da equipe, além de revelar que já havia indicado isso ao grupo. O Tricolor levou dois gols antes dos quatro minutos de partida em Bragança Paulista, o que comprometeu o desempenho fora de casa.

Hércules ainda diminuiu o marcador antes do intervalo, mas o Bragantino ampliou aos dois minutos da segunda etapa. O discurso de Renato não adiantou. Ele revelou que sentia falta de concentração do grupo.

— Antes de entrarmos em campo, eu reuni o grupo e falei novamente para eles: "Olha só, estou sentindo que vocês não estão focados no trabalho. Vocês vão entrar lá e, infelizmente, vai acontecer o pior. Estou avisando vocês, para vocês acordarem, porque a coisa vai acontecer". Aconteceu. No intervalo do jogo, eu falei a mesma coisa: "Entrem ligados, entrem focados, entrem concentrados no trabalho de vocês". A gente voltou para o jogo com esse gol. E, infelizmente, a coisa aconteceu de novo.

Lucho Acosta marcou um dos gols do Fluminense contra o Bragantino (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

— Infelizmente, não entramos concentrados da maneira que nós tínhamos que entrar. Tomamos dois gols com quatro minutos. E aí qualquer esquema tático vai por água abaixo.

Com o jogo condicionado, o Flu teve de correr ainda mais e conseguiu diminuir com Lucho Acosta. A partida ganhou em intensidade, chances claras, mas os donos da casa levaram a melhor.

— No segundo tempo a gente tem que abrir o time, tem que se expor, tem que dar espaço para o adversário e aí aconteceu o que aconteceu. Mesmo assim conseguimos fazer o segundo gol. No momento que a gente estava crescendo na partida, eu ia fazer mais algumas substituições, colocar ainda mais o time para frente. Aí, infelizmente, no lance de total infelicidade, o Guga escorregou e nós tomamos o quarto gol. Ficou o jogo aberto, eles tiveram alguma chance, nós tivemos outra chance.

Renato Gaúcho pediu atenção quanto à postura para que o cenário não se repita nos próximos jogos. O técnico garantiu que trabalhará isso com o elenco.

— É um jogo para gente aprender bastante, tirar de lição, tirar como exemplo e guardar na memória. Então esse é o meu tema com o meu grupo para os próximos jogos, apesar que eu alerto ele sempre sobre isso. Mas, mais do que nunca, infelizmente nós tivemos os exemplos hoje, falhamos bastante, tomamos quatro gols, pagamos pelos nossos próprios erros, não tirando os méritos do Bragantino, mas, infelizmente, nós facilitamos muito a vida deles e perdemos um jogo que a gente poderia ser aqui com um resultado melhor.

Próximo compromisso do Fluminense

Com o resultado, o Tricolor permanece fora do G-6, temporariamente na nona colocação, com, 27 pontos. O próximo compromisso será na quinta-feira, contra o Bahia, novamente fora, mas desta vez pela fase quartas de final da Copa do Brasil.