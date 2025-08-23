Decisão da arbitragem em Bragantino x Fluminense causa revolta: ‘Incrível’

Bragantino x Fluminense é o jogo que agita a tarde deste sábado na 21° rodada do Brasileirão. Até aqui, melhor para os donos da casa, que vencem por 2 a 1. Um lance no final da primeira etapa causou muita revolta na web.

O começo de Bragantino x Fluminense foi avassalador e deu o tom da partida. Com três minutos de jogo, o Massa Bruta abriu 2 a 0 com gols de Jhon Jhon e Eduardo Sasha. O Tricolor descontou com Hércules, mas viu Laquintana colocar o Massa Bruta com dois gols gols de vantagem de novo.

No final do primeiro tempo, a bola bateu no braço de Guzman Rodríguez, do Bragantino, dentro da área. Imediatamente os jogadores do Fluminense pediram pênalti para o árbitro, que nada marcou. O VAR também não recomendou revisão, o que gerou muita revolta na web. Veja abaixo.

SP - BRAGANCA PAULISTA - 23/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, BRAGANTINO X FLUMINENSE - jogador do Fluminense durante partida contra o Bragantino no estadio Cicero De Souza Marques pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Joisel Amaral/AGIF

Veja lance em Bragantino x Fluminense e reação da web

Escalação das equipes

Técnico da equipe das Laranjeiras, Renato Gaúcho alterou as laterais, meio e peças de ataque em relação à vitória sobre o América de Cali pela Sul-Americana. Cano volta ao comando na frente, tendo Lucho Acosta pelo meio para servi-lo em Bragantino x Fluminense.

No meio, sem Martinelli, suspenso, Bernal e Hércules formarão a cabeça de área. Guga entra na direita e Fuentes na esquerda.

Com isso, o Fluminense vai a campo com: Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Germán Cano.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, de Fernando Seabra, terá em Bragantino x Fluminense: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Praxedes; Jhon Jhon, Laquintana e Sasha.