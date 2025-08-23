menu hamburguer
Fluminense é derrotado, em Bragança Paulista (Foto: Lcas Merçon / Fluminense)
Fluminense é derrotado para o Bragantino, em Bragança Paulista (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)
A derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (23), ligou o alerta no Fluminense. Na saída do gramado, o zagueiro Freytes pediu autocrítica e lamentou os pequenos erros e a desatenção da equipe, que custaram um resultado positivo fora de casa pelo Brasileirão.

O Fluminense sofreu dois gols nos primeiros três minutos de jogo e mais um logo no início do segundo tempo, o que, segundo o defensor, foi crucial para o resultado negativo.

'Temos que fazer uma autocrítica': o recado de Freytes

O zagueiro argentino não escondeu a frustração, principalmente porque a equipe havia conversado exatamente sobre a necessidade de entrar ligada nos minutos iniciais.

— Foi uma partida muito complicada. Eles acharam dois gols logo no início, e era justamente o que havíamos falado no vestiário, que os primeiros 15 minutos seriam complicados. Acredito que controlamos o jogo, mas por pequenos erros nossos, pagamos muito caro — analisou Freytes.

Freytes em atuação contra o Bragantino. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Para o jogador, é preciso uma reflexão interna para que os mesmos erros não se repitam.
— Acabamos sofrendo gols que talvez, ao longo do ano, não vínhamos sofrendo. Acho que também é um ponto a ser corrigido. Acredito que temos que fazer uma autocrítica como grupo e começar a somar pontos. Porque senão, a nossa recuperação na temporada fica muito mais complicada — cobrou.

O jogo e o próximo desafio

O Fluminense foi derrotado por 4 a 2 em Bragança Paulista. O time chegou a reagir e diminuir o placar com gols de Hércules e Lucho Acosta, mas os gols sofridos no início de cada tempo e um erro individual no final definiram o resultado. Com a derrota, o Tricolor permanece na nona colocação do Brasileirão.

O próximo compromisso da equipe será na quinta-feira (28), contra o Bahia, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

