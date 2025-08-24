Renato Gaúcho desabafa sobre o VAR e manda conselho à CBF

A derrota do Fluminense por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino foi seguida por um desabafo do técnico Renato Gaúcho sobre a arbitragem. Em sua coletiva de imprensa, o treinador criticou o protocolo do VAR no Brasil por conta de um pênalti não marcado para sua equipe no final do primeiro tempo.

'Um conselho para a CBF': a crítica de Renato

Renato iniciou sua fala afirmando que, em sua opinião, o lance foi pênalti claro, mas que sua principal crítica é ao procedimento adotado pela arbitragem de vídeo, que não chamou o juiz de campo para a revisão.

— A CBF sabe que eu sou um cara que defende a arbitragem, mas tem horas que eu tenho que falar, não é só pelo nosso jogo, é pelo bem do futebol brasileiro. Não pode, de maneira alguma, uma pessoa só tomar uma decisão. O VAR não pode apitar o jogo sozinho. O árbitro é o dono do jogo, ele que manda — disse.

Para o treinador, em lances de interpretação, a decisão final tem que ser do árbitro principal.

— Mais uma vez, vou dar um conselho para a CBF: manda o VAR, quando tiver uma indecisão, chamar o árbitro, ter a segunda opinião. Tem que acabar com isso no Brasil. Uma jogada errada dessa pode botar um time na segunda divisão, pode dar um título pra outro — completou.

Fluminense é derrotado, em Bragança Paulista. (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

O Jogo: cochilos defensivos custaram caro

A fala de Renato veio após uma partida em que o Fluminense foi irreconhecível nos minutos iniciais de cada tempo. A equipe sofreu dois gols nos primeiros três minutos de jogo e mais um logo no começo da segunda etapa. Apesar de ter reagido com gols de Hércules e Lucho Acosta, os erros defensivos e de desatenção custaram a derrota ao Tricolor. Com o resultado, o time permanece na nona colocação do Brasileirão.