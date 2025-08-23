Desatenção custa derrota ao Fluminense contra o Bragantino pelo Brasileirão
Tricolor teve atuação defensiva para se esquecer em Bragança Paulista
Remou, remou, mas não conseguiu pontuar fora de casa pelo Brasileirão. O Fluminense exagerou nos erros, nos momentos de desatenção fora de casa e perdeu para o Red Bull Bragantino pelo placar de 4 a 2 neste sábado (23), no Cicero de Souza Marques, pela 21ª rodada.
Com o resultado, o Tricolor permanece fora do G-6, temporariamente na nona colocação, com, 27 pontos. O próximo compromisso será na quinta-feira, contra o Bahia, novamente fora, mas desta vez pela fase quartas de final da Copa do Brasil. O Bragantino, por sua vez, voltou a vencer após sete rodadas e foi a 30.
Fluminense irreconhecível no início
O torcedor tricolor nem teve tempo de esquentar para o jogo, assim como os jogadores em campo em Bragança Paulista. A equipe modificada pelo técnico Renato Gaúcho piscou e saiu muito atrás no marcador. Em dois ataques nos primeiros toques na bola, Jhon John e Eduardo Sasha balançaram a rede defendida por Fábio. Três minutos de desatenção que condicionaram toda a atuação fora de casa.
As ações do primeiro tempo foram controladas, ainda que com muitos erros. Mais de 60% de posse de bola, cerca de 400 passes trocados e bom volume. O gol saiu aos 46, com Hércules, após linda bola enfiada na direita por Lucho Acosta e assistência de Canobbio. Ânimo para a volta do intervalo, ao menos. Isso só não se refletiu em campo.
Dormiu de novo
Mais um "cochilo" da defesa do Fluminense, e o Bragantino parou na rede novamente no primeiro ataque, desta vez com Laquintana, de cabeça, no ângulo de Fábio. Mais um longo trajeto para remar em Bragança. Quem mais remava era Lucho Acosta, recém-contratado, que mostrou seu futebol.
Após a participação no primeiro gol com bola longa para Canobbio, Lucho marcou o segundo aproveitando rebote de Cleiton em finalização de Guga. Lance difícil, apesar de dentro da área, mas que exigiu talento. Com o jogo "lá e cá", um erro seria fatal.
E Guga deu azar, comprometendo aos 35 da segunda etapa, quando as equipes trocavam bons ataques. Havia espaço e, na transição, escorregão do lateral-direito na zaga para Davi Gomes aproveitar e tocar por cima de Fábio. A lição que tudo ruiu com três minutos lá no primeiro tempo.
✅ FICHA TÉCNICA
BRAGANTINO 4 X 2 FLUMINENSE
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado (23), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Douglas Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Jhon Jhon 1'/1ºT, Eduardo Sasha 3'/1ºT, Laquintana 2'/2ºT e Davi Gomes 35'/2ºT (RBB); Hércules 46'/1ºT e Lucho Acosta 17'/2ºT (FLU)
Cartões amarelos: Cleiton, Pedro Henrique e Laquintana (RBB); Lucho Acosta e Canobbio (FLU)
⚽ ESCALAÇÕES
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan (Guilherme Lopes); Fabinho, Eric Ramires e Praxedes (David Gomes); Jhon Jhon, Laquintana (Mosquera) e Sasha (Thiago Borbas).
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio, Guga, Manoel (Nonato), Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Santi Moreno); Canobbio (Soteldo), Kevin Serna e Germán Cano.
