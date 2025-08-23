menu hamburguer
Fluminense

Bragantino x Fluminense: Tricolor tem mudanças na escalação inicial

Tricolor teve alterações em todos os setores em relação ao último duelo

Estádio Cicero de Souza Marques recebe Bragantino x Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)
imagem cameraEstádio Cicero de Souza Marques recebe Bragantino x Fluminense (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
15:17
O Fluminense está escalado para o duelo deste sábado (23), com o Red Bull Bragantino, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O Tricolor vai a campo com equipe modificada.

Técnico da equipe das Laranjeiras, Renato Gaúcho alterou as laterais, meio e peças de ataque em relação à vitória sobre o América de Cali pela Sul-Americana. Cano volta ao comando na frente, tendo Lucho Acosta pelo meio para servi-lo.

No meio, sem Martinelli, suspenso, Bernal e Hércules formarão a cabeça de área. Guga entra na direita e Fuentes na esquerda.

Com isso, o Fluminense vai a campo com: Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Germán Cano.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, de Fernando Seabra, terá: Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Praxedes; Jhon Jhon, Laquintana e Sasha.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X FLUMINENSE

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado (23), às 16H (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Douglas Andrey Luiz de Freitas (PR)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)
Cleiton, Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Praxedes; Jhon Jhon, Laquintana e Sasha.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio, Guga, Manoel, Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Germán Cano.

