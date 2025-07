Uma discussão acalorada entre Renato Gaúcho e Paulo Henrique Ganso agitou os bastidores do Fluminense após o duelo contra o Ulsan HD, válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O meia, que começou como titular, foi substituído no intervalo por Everaldo e não voltou a atuar na competição, alimentando rumores de insatisfação.

De acordo com informações, o desentendimento aconteceu ainda no vestiário, logo após a partida. Apesar do tom ríspido da conversa, o diálogo entre treinador e jogador, mesmo com as divergências, sempre esteve presente.

Renato Gaúcho durante jogo entre Fluminense e Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes

O clima entre os dois, embora tenso naquele momento, não se transformou em algo mais sério. Curiosamente, Ganso e Renato foram vistos comemorando juntos o gol de Ignácio — que acabou sendo anulado por impedimento.

Com a eliminação no Mundial, o Fluminense agora foca suas atenções no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Para continuar competitivo, será essencial que a comissão técnica e o elenco estejam em sintonia — incluindo uma reconciliação definitiva entre Renato e Ganso.

Olha que engraçado, nas OITAVAS DE FINAL (após o jogo contra o Ulsan) os dois comemorando juntos. pic.twitter.com/6JwYQOUYqD — Rivatril FFC 🇭🇺 (@RivaFFC) July 9, 2025

Ganso no Fluminense

Aos 35 anos, Paulo Henrique Ganso é um dos jogadores mais longevos do atual elenco do Fluminense. Desde que chegou ao clube em 2019, vindo do Sevilla, o meio-campista já disputou 279 partidas, marcou 27 gols e distribuiu 35 assistências.

No início desta temporada, Ganso foi diagnosticado com uma miocardite durante os exames de pré-temporada. Por conta do problema, o jogador ficou mais de dois meses afastado dos gramados para tratamento. Desde seu retorno, ele participou de 13 partidas, com um gol marcado e uma assistência registrada.