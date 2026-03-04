A caminho do Fluminense, Alisson foi apontado por Zubeldía como 'manual de volante'

A contratação de Alisson pelo Fluminense conta com o aval de Luis Zubeldía, que já trabalhou com o volante durante sua passagem pelo São Paulo. O treinador argentino destacou mais de uma vez a importância do jogador dentro de sua ideia de jogo e vê com bons olhos o reencontro nas Laranjeiras.

Durante o período em que comandou o clube paulista, Zubeldía elogiou publicamente o desempenho do volante em diversas ocasiões. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em julho de 2024, na vitória do São Paulo sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida, Alisson deu a assistência para o gol de Lucas que garantiu o triunfo por 1 a 0 no Morumbis, mas acabou sofrendo uma lesão no tornozelo no início do segundo tempo. O volante deixou o campo de maca, chorando, após prender o pé no gramado em uma dividida dentro da área.

— Ele é um jogador de experiência, que tanto na fase com o balão e sem o balão estava sendo muito importante porque nos organizava. O protagonismo que ele pegou com o decorrer dos jogos, sob uma ideia que nós tínhamos, é muito notório. O que ele fez no primeiro tempo foi um manual do o que é jogar bem. Teria que ser passado aos jovens e dizer a eles que é assim que um volante tem que jogar —afirmou o treinador na época.

Meses depois, quando o jogador voltou aos gramados, Zubeldía voltou a destacar a importância do atleta.

— Estou feliz por ele, é um jogador diferente. É um jogador muito importante para todos nós e uma pessoa espetacular, de muito coração — disse o treinador após uma vitória sobre o Athletico.

A relação entre os dois também ficou evidente fora de campo. Em junho de 2025, durante um momento de pressão sobre o treinador no São Paulo, Alisson saiu em defesa do técnico após derrota para o Vasco.

— O momento não é de jogar a culpa somente no treinador. A responsabilidade tem que ser dividida entre os jogadores. Quem conhece o professor Zubeldía sabe quanto ele se doa pelo clube — afirmou o volante na ocasião.

Alisson, alvo do Fluminense, em ação pelo São Paulo (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

Fluminense e São Paulo tem acordo por Alisson

São Paulo e Fluminense ajustam os últimos detalhes do empréstimo de Alisson e já houve verbal entre as partes, restando apenas a assinatura. O volante chega sem custos, com o clube carioca assumindo integralmente os salários.

A movimentação ocorre após a saída de Lima, emprestado ao América do México. Com a baixa, a diretoria entende que precisa recompor o setor e busca uma alternativa para Luis Zubeldía, que trabalhou com Alisson no São Paulo durante sua passagem pelo clube paulista e aprovaria a contratação.

No São Paulo, Alisson perdeu espaço depois da negociação frustrada com o Corinthians. Internamente, a avaliação é de que não houve punição, mas sim concorrência maior no elenco. Na tratativa com o Corinthians, o São Paulo estipulava cerca de R$ 1 milhão para liberar o atleta.

O volante chegou a ser relacionado para o duelo contra o Coritiba, no dia 25, mas apresentou quadro de virose na véspera da partida. Inicialmente, o Tricolor não tinha a intenção de negociá-lo, somente mediante a uma proposta que fizesse realmente sentido, como aconteceu.

No acordo com o Fluminense, além do empréstimo sem custos, foi fixado um valor de compra em torno de 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões. O contrato também prevê multa caso o clube carioca queira utilizá-lo contra o São Paulo.

