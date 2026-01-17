Fluminense perde para o Boavista pela segunda rodada do Carioca

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Boavista, com gol de Gabriel Caran. A partida ocorreu neste sábado (17), no Estádio Elcyr Resende.

Com isso, o Tricolor foi derrotado pela primeira vez na temporada e perdeu posições no Grupo A, ficando empatado com Vasco, Volta Redonda e Bangu, todos com três pontos. O próximo jogo será contra o Nova Iguaçu, na quinta-feira (22).

Como foi o jogo

O jogo começou movimentado com duas chances do Boavista abrir o placar. A primeira em finalização de longe de Brunão, para fora, e a segunda na cabeçada de Guilherme Lacerda, também para a linha de fundo.

Depois disso, o jogo ficou estudado e esfriou. O Fluminense assumiu o controle da partida, teve mais a posse, mas encontrou dificuldade de passar pela marcação adversária. Com sua defesa postada perto do meio do campo, a bola passou a maior parte do tempo circulando entre os defensores e meias tricolores nessa região. Somente aos 23, em cabeçada de Igor Rabelo, que o Tricolor conseguiu ameaçar a meta do Boavista.

Aos 36, depois de boa jogada de Riquelme na linha de fndo, a bola sobrou com Matheus Reis, fora da área, que tentou bater colocado, mas tirou demais e errou o alvo. Nos minutos finais, Maxi Cuberas precisou fazer a primeira mexida do jogo, colocando Lelê no lugar de John Kennedy, que saiu com dores no tornozelo esquerdo após entrada dura sofrida minutos antes.

Fluminense enfrenta o Boavista pela 2ª rodada do Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Mal os times retornaram do intervalo e o Boavista abriu o placar. Após escanteio, Gabriel Caran subiu mais que a defesa e colocou o time na frente. Assim como na primeira etapa, o Flu passou a controlar o jogo passados os minutos iniciais, mas não apresentou volume ofensivo.

Aos 25, Jemmes teve a primeira chance do Tricolor ao acertar o travessão em cabeçada após falta cobrada por Julio Fidélis. Na tentativa de dar maior dinamismo ao ataque, Cuberas mexeu novamente, colocando Agner e Wesley Natã, mas as substituições não foram eficazes.

Ficha técnica de Boavista 1 x 0 Fluminense

Boavista x Fluminense - 2ª rodada

Campeonato Carioca

Gols: Gabriel Caran (4/2T)

Cartão Amarelo: Wallace Davi (FLU), Ryan (BVT), Cesinha (BVT), Gabriel Azevedo (BVT), Davi Melo (FLU), Jemmes (FLU)

Arbitragem: Alan Trindade da Silva; Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca;

Var: Alexandre Vargas de Jesus

Escalações

Fluminense: Vitor Eudes, Julio Fidélis, Jemmes, Igor Rabelo, Guilherme Arana (Leo Jance); Wallace Davi (Agner), Otávio (Davi Melo) e Lezcano (Wesley Natã); Riquelme, Matheus Reis e John Kennedy (Lelê). Técnico: Maxi Cuberas.

Boavista: Lucas Maticoli, Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Ryan Couto (Fernando Santana), Titto (Marcus Vinicius), Berê (Bruno), Emanuel Jesus, Brunão, Isael (Gabriel Azevedo), Fellipinho (Khawhan). Técnico: Gilson Kleina.

