Zubeldía é julgado por expulsão no Carioca em Fluminense x Vasco

Luis Zubeldía poderá estar à beira do campo na decisão do Campeonato Carioca. O treinador do Fluminense foi julgado na tarde desta quarta-feira (4) pela 6ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e recebeu punição mínima pela expulsão no clássico contra o Vasco, válido pelo jogo de ida da semifinal do estadual.

continua após a publicidade

➡️ A caminho do Fluminense, Alisson foi apontado por Zubeldía como 'manual de volante'

Os auditores decidiram de forma unânime aplicar um jogo de suspensão, punição que já foi cumprida automaticamente. Com isso, o técnico argentino está liberado para comandar a equipe na final contra o Flamengo, marcada para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Zubeldía foi denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. A penalidade prevista poderia chegar a até seis partidas de suspensão.

continua após a publicidade

O treinador compareceu pessoalmente ao plenário do TJD-RJ, localizado no Centro do Rio, para prestar esclarecimentos durante o julgamento. O diretor-geral do Fluminense, Mário Bittencourt, também participou da sessão como testemunha de defesa.

Após a audiência, o clube informou o resultado em comunicado oficial. Segundo o Fluminense, a defesa do treinador foi conduzida pelo advogado Rafael Pestana e o técnico está autorizado a comandar a equipe na decisão do estadual.

continua após a publicidade

A expulsão aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo do clássico disputado no dia 22 de fevereiro, no Maracanã. Zubeldía protestou contra uma decisão da arbitragem e acabou recebendo o cartão vermelho. Em seguida, entrou no campo para reclamar com o árbitro Jodis Nascimento de Souza.

Na súmula da partida, o juiz relatou ter se sentido ofendido pelas reclamações do treinador, que teria gesticulado e dado socos no ar ao protestar. O documento também aponta que o argentino precisou ser contido por integrantes da comissão técnica e por jogadores do próprio Fluminense.

Denúncia do TJD-RJ para Fluminense x Vasco (Foto: Reprodução)

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

➡️ Fluminense x Flamengo: veja valores e como comprar ingressos para a final do Carioca

+ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.