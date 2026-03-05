O atacante Lezcano, emprestado do Fluminense ao Olimpia, voltou a ser decisivo e marcou o gol da vitória contra o Trinidense, que garantiu o avanço na Sul-Americana. A partida aconteceu na quarta-feira (4), no Defensores del Chaco.

O jogo era válido pela fase preliminar da competição e a classificação para a fase de grupos foi decidida em jogo único. Lezcano foi titular e balançou as redes aos 35 do primeiro tempo. Veja o gol abaixo:

Esta foi a segunda partida do jogador pelo Olimpia e já soma dois gols . Sem espaço no Flu, foi emprestado no início da temporada e tem vínculo com até o final de 2026, com opção de compra.

Lezcano também recebeu sondagens de clubes brasileiros e ficou próximo de acerto com o Fortaleza, mas optou por retornar ao país natal. A avaliação do estafe do atleta é de que a volta ao futebol paraguaio pode ampliar suas chances de convocação para a Copa do Mundo. O Olimpia, que nesta temporada disputará a Copa Sul-Americana, superou a concorrência de equipes tradicionais como Libertad e Cerro Porteño.

Lezcano em treinamento pelo Fluminense antes do empréstimo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Lezcano teve pouco espaço no Fluminense

Lezcano chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2025 e foi pouco aproveitado pelos três treinadores que comandaram o clube na temporada. Em uma entrevista, Renato Gaúcho afirmou que tanto ele quanto Lavega ainda não estavam preparados para jogar. Lezcano encerrou o ano com apenas 11 partidas. Mesmo atuando pouco, seguiu sendo convocado pela seleção paraguaia ao longo da temporada.

Em 2026, o paraguaio se reapresentou no dia 2 de janeiro e iniciou o ano como titular com o "time do Carioca". Com a chegada do elenco principal, Lezcano perdeu espaço novamente e desapareceu das relações de Zubeldía.

