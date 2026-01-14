Melhores momentos: Fluminense estreia no Carioca com vitória e gol de John Kennedy

O Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1 na estreia do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14), no Estádio Luso-Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Lezcano e John Kennedy. Marcão fez o gol do time visitante.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O Fluminense teve amplo domínio do primeiro tempo. O primeiro lance de perigo foi uma finalização de Santi Moreno, perto dos cinco minutos de jogo. Mas o Tricolor carecia de entrosamento dos homens de frente, comum de um time que nunca tinha jogado junto. O gol foi uma exceção. Santi fez boa jogada e achou John Kennedy, que dominou e deixou Lezcano de cara pro gol, para finalizar de esquerda. 1 a 0. Quase no lance seguinte, em um escanteio, Marcão não foi atrapalhado pela zaga do Fluminense e subiu sozinho para empatar de cabeça.

➡️ Mercado do Fluminense: Nino de volta? Plano B para Hulk e Savarino? Entenda

No segundo tempo, um jogo praticamente igual ao primeiro, mas com menos chances para o Fluminense, que voltou ainda menos criativo. O Madureira voltou um pouco mais confiante e se lançou mais ao ataque, porém, também não conseguiu levar perigo. Após as entradas de Agner e Matheus Reis no Tricolor, a partida mudou um pouco. O Fluminense passou a ter gás novo dos garotos, que, juntos, fizeram boa jogada pela direita até acharem John Kennedy na área. O camisa 99 não desperdiçou e selou a vitória tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Fluminense volta a campo no sábado (17) para enfrentar o Boavista, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).

✅Ficha técnica

Fluminense 2 x 1 Madureira

1ª Rodada Campeonato Carioca

📅 Data e horário: quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador

⚽ Gols: Lezcano 40'/1T (FLU), Marcão 42'/1T (MAD), John Kennedy 30'/2T

🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Juan Motta Cidri

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

continua após a publicidade

⚽ Escalações

Fluminense (Técnicos: Maxi Cuberas)

Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana (Léo Jance); Wallace Davi, Otávio (Luis Fernando) e Lezcano (Agner); Santi Moreno (Matheus Reis), Riquelme (Davi Schuindt) e John Kennedy.

Madureira (Técnico: Felipe Surian)

Neguete; Celsinho (Julio Cesar), Jean, Marcão e Matheus Julião; Filipe Claudino (Jacó), Rodrigo Lindoso e Juninho; Wallace (Héricles), Geovane (Ricardo Oliveira) e Vinícius Balotelli (Cauã Coutinho).