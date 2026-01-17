Lesão de titular do Fluminense preocupa torcedores: 'Segundo jogo'

O Fluminense enfrenta o Boavista, neste sábado, no Estádio Elcyr Resende, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o atacante John Kennedy deixou o gramado após sentir uma lesão na região do tornozelo. O cenário preocupou os torcedores do Tricolor.

A preocupação com o jogador começou aos 39 minutos, quando ele caiu no gramado após uma dividida. Mesmo visivelmente com dores, John Kennedy tentou continuar na partida. Contudo, os planos foram interrompidos cinco minutos depois, quando ele caiu novamente e pediu para ser substituído.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense mostraram preocupação com o jogador. As principais manifestações destacaram o fato do clube está convivendo com lesão de atletas no início da temporada. Ao todo, quatro atletas, além de John Kennedy, se encontram lesionados (Germán Cano, Santi Moreno, Ganso, e João Lourenço). Veja a repercussão abaixo:

