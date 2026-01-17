menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Jemmes defende jovens do Fluminense após derrota para o Boavista

Zagueiro elogiou os garotos formados na base que ganham oportunidade no Carioca

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
20:59
Atualizado há 5 minutos
Jemmes Fluminense Boavista
imagem cameraJemmes em ação pelo Fluminense contra o Boavista (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Jemmes avaliou a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Boavista neste sábado (17) pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ele destacou a dificuldade da partida e a necessidade de evolução do time alternativo utilizado neste início de temporada.

Após o jogo, disputado com uma equipe formada majoritariamente por jovens de Xerém, o defensor afirmou que o Tricolor não conseguiu encaixar o melhor desempenho ofensivo e reforçou a importância da sequência de trabalho para buscar recuperação.

— Nós já sabíamos que ia ser um jogo difícil. Infelizmente, hoje a bola não entrou, não encaixamos nosso jogo. É seguir trabalhando para dar mais liga e buscar o resultado no próximo jogo — disse o atleta ao "Premiere".

Jemmes também comentou sobre o uso de formações alternativas enquanto os principais jogadores ainda não estão em campo. Ele ressaltou que, independentemente da escalação, a exigência deve ser a mesma.

— Eu acredito que o time principal, o time reserva, quem for, quem entrar em campo tem que dar seu máximo. O time é bom, a molecada é boa para caramba. É seguir trabalhando para buscar os resultados — concluiu.

O Fluminense continua sem utilizar seus titulares neste início de Campeonato Carioca e volta a campo na próxima quinta-feira (22), contra o Nova Iguaçu.

Jemmes Fluminense Boavista
Jemmes em ação pelo Fluminense contra o Boavista (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Gazeta Press)

