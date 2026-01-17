Jemmes defende jovens do Fluminense após derrota para o Boavista

O zagueiro Jemmes avaliou a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Boavista neste sábado (17) pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ele destacou a dificuldade da partida e a necessidade de evolução do time alternativo utilizado neste início de temporada.

Após o jogo, disputado com uma equipe formada majoritariamente por jovens de Xerém, o defensor afirmou que o Tricolor não conseguiu encaixar o melhor desempenho ofensivo e reforçou a importância da sequência de trabalho para buscar recuperação.

— Nós já sabíamos que ia ser um jogo difícil. Infelizmente, hoje a bola não entrou, não encaixamos nosso jogo. É seguir trabalhando para dar mais liga e buscar o resultado no próximo jogo — disse o atleta ao "Premiere".

Jemmes também comentou sobre o uso de formações alternativas enquanto os principais jogadores ainda não estão em campo. Ele ressaltou que, independentemente da escalação, a exigência deve ser a mesma.

— Eu acredito que o time principal, o time reserva, quem for, quem entrar em campo tem que dar seu máximo. O time é bom, a molecada é boa para caramba. É seguir trabalhando para buscar os resultados — concluiu.

O Fluminense continua sem utilizar seus titulares neste início de Campeonato Carioca e volta a campo na próxima quinta-feira (22), contra o Nova Iguaçu.

