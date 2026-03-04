Veja como está o elenco do Fluminense após as últimas contratações

Com o fechamento da janela internacional e a chegada de reforços como Julián Millán, Rodrigo Castillo e Alisson, o Fluminense chega a março com praticamente todo o elenco definido para a sequência da temporada. A base do time comandado por Luis Zubeldía está consolidada, mas as últimas movimentações no mercado também criaram novas disputas por posição. A janela do futebol brasileiro vai até o dia 27 de março.

A caminho do Fluminense, Alisson foi apontado por Zubeldía como 'manual de volante'

Confira abaixo como está montado o elenco tricolor por setor

Goleiros

No gol, o cenário segue sem mudanças. Fábio é titular absoluto e continua como dono da posição. A disputa pela reserva ainda gera dúvidas. Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga revezam nas convocações, mas na prática Vitor Eudes aparece como o primeiro substituto. Ele foi o goleiro utilizado no início do Campeonato Carioca, quando o time principal ainda não havia retornado à competição.

Opções:

Fábio, Vitor Eudes e Pitaluga.

Lateral direita

A lateral direita conta com três nomes no elenco. Samuel Xavier segue como titular, mas vive disputa direta com Guga, que tem feito bom início de temporada e chegou a ameaçar a posição. Guga ainda oferece uma alternativa importante por atuar também na lateral esquerda. O setor ainda conta com Júlio Fidelis, jovem visto internamente como uma das promessas do clube e que vem sendo tratado como jogador com potencial para ganhar minutos na equipe principal.

Opções:

Samuel Xavier, Guga e Júlio Fidelis.

Lateral esquerda

Na esquerda, a disputa está entre Renê e Guilherme Arana. Renê começa a temporada como titular após bom desempenho em 2025 e início consistente em 2026. Arana, contratado recentemente, ainda passa por processo de adaptação. Guga também pode atuar no setor em caso de necessidade.

Opções:

Renê, Arana e Guga.

Zaga

A dupla titular no momento é formada por Jemmes e Freytes. No entanto, a chegada do colombiano Julián Millán aumenta a concorrência no setor e pode alterar essa formação nas próximas rodadas. Millán chega com expectativa de disputar vaga diretamente com Freytes ao lado de Jemmes. Além deles, o elenco conta com Ignácio, que tem sido o reserva imediato e vem recebendo minutos ao longo da temporada. Igor Rabello também aparece nas relações, enquanto David Schuindt, jovem da base, completa as opções.

Opções:

Jemmes, Freytes, Julián Millán, Ignacio, Igor Rabello e David Schwind.

Volantes

O meio-campo é um dos setores mais recheados do elenco. Os principais nomes são Martinelli, Facundo Bernal, Hércules e Nonato. A dupla titular vinha sendo formada por Martinelli e Bernal, mas uma lesão do uruguaio abriu espaço para Hércules reassumir a posição ao lado do camisa 8. Nonato, que também enfrenta problemas físicos, atua como um volante mais avançado e pode jogar mais próximo da criação.

A chegada de Alisson amplia as opções do setor. O volante chega para ocupar o espaço deixado por Lima, emprestado ao América do México. O grupo ainda conta com Otávio, que atua mais como primeiro volante.

Opções:

Martinelli, Bernal, Hércules, Nonato, Alisson e Otávio.

Meias

Na armação, Lucho Acosta é titular absoluto. As alternativas são Ganso e Savarino. O venezuelano chegou ao clube inicialmente para atuar pelas pontas, mas também pode desempenhar a função central. Ganso, por sua vez, oferece versatilidade e já foi utilizado em diferentes posições do meio-campo, além de eventualmente atuar mais avançado no ataque.

Opções:

Lucho Acosta, Ganso e Savarino.

Pontas

Nas beiradas do ataque, Canobbio e Serna são os titulares neste momento. Savarino também disputa posição no setor e pode assumir uma das vagas ao longo da temporada. No banco, Soteldo aparece como primeira opção, seguido por Santi Moreno, que tem recebido mais minutos em 2026 após pouca utilização no ano passado. O elenco ainda conta com Riquelme e Matheus Reis. O jovem Matheus Reis agradou a comissão técnica no início da temporada.

Opções:

Canobbio, Serna, Savarino, Soteldo, Santi Moreno, Riquelme e Matheus Reis.

Centroavantes

No comando de ataque, John Kennedy vive bom início de temporada e aparece como titular, mas a posição ganhou nova disputa com a contratação do argentino Rodrigo Castillo, que chegou ao clube como maior investimento da história. Os dois devem disputar diretamente a vaga no time titular.

Germán Cano, que ainda se recupera de lesão e busca melhor condição física, aparece inicialmente como opção no banco. O atacante já não vinha sendo titular absoluto na última temporada.

Opções:

John Kennedy, Rodrigo Castillo e Germán Cano.

Elenco do Fluminense comemora com a torcida a classificação para a final do Carioca de 2026 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fluminense x Flamengo decidem Carioca 2026 no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam no domingo (8), às 18h (de Brasília), pela final do Campeonato Carioca. Em jogo único no Maracanã, quem vencer ficará com a taça de campeão. A expectativa é de um grande público. A venda dos ingressos começou na manhã desta quarta-feira.

Fluminense x Flamengo: veja valores e como comprar ingressos para a final do Carioca

Aposte nos jogos do Brasileirão!

