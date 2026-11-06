Castillo celebra golaço pelo Fluminense e destaca luta por vaga na Libertadores
Maior contratação da história do clube, atacante fechou o triunfo por 3 a 0 no Barradão
Rodrigo Castillo voltou a marcar pelo Fluminense e fechou com um golaço o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão, pelo Brasileirão. Na saída de campo, à Globo, o atacante comemorou o resultado e destacou a importância dos três pontos na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.
— Obviamente, o mais importante e o que viemos buscar eram os três pontos para continuar em cima, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe fez um grande trabalho contra um adversário que sabíamos que seria duro, que também necessitava dos três pontos. Fizemos uma partida muito séria. Graças a Deus, pude voltar a marcar e ajudar a equipe — afirmou Castillo, atacante do Fluminense.
➡️Fluminense atropela o Vitória e segue firme na busca pela Libertadores
Gol dá confiança a Castillo na reta final
Maior contratação da história do Fluminense, Castillo busca espaço no ataque e teve uma participação importante para ganhar confiança. Com Hulk entre os titulares, o argentino aproveitou a oportunidade no segundo tempo para deixar sua marca e oferecer mais uma opção a Marcão nos últimos compromissos da temporada.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Savarino e Canobbio fizeram os outros gols do Tricolor, que chegou aos 57 pontos. Com Lucho Acosta entre os titulares e boa movimentação no setor ofensivo, o Fluminense aproveitou os espaços do adversário e conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.
Como foi a vitória do Fluminense
Desesperado na luta contra o rebaixamento, o Leão começou pressionando no Barradão, mas não criou grandes chances. Depois de 10 minutos, o Fluminense começou a tocar a bola e tomar conta do jogo. Com muita aproximação e troca de passes, o Tricolor foi soberano e abriu o placar com Savarino e depois ampliou com Canobbio. O time comandado por Marcão podia ter feito ainda mais gols, mas parou em Lucas Arcanjo.
➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense
Na segunda etapa, o Tricolor abaixou as linhas e esperou as ações do Vitória para sair em contra-ataque. O Leão até pressionou, principalmente no início, mas sem ameaçar efetivamente o gol de Fábio. Com o resultado na mão, o Fluminense controlou a partida, mesmo sem a bola, e, em um contra-ataque, matou o jogo com golaço de Castillo.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Brasileirão: CBF divulga datas e horários das duas últimas rodadas; vejaHá 49 minutos
Fora de Campo
Atuação de Hulk em Fluminense x Vitória vira assunto: 'Surreal'Há 1 hora
Fluminense
Fluminense x Vitória: veja os gols do triunfo Tricolor no BrasileirãoHá 2 horas
Fluminense
Fluminense atropela o Vitória e segue firme na busca pela LibertadoresHá 4 horas
Fluminense
Com mudanças, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória no BrasileirãoHá 4 horas
Fluminense
Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o VitóriaHá 12 horas
Mais LANCE!