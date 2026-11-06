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Castillo celebra golaço pelo Fluminense e destaca luta por vaga na Libertadores

Maior contratação da história do clube, atacante fechou o triunfo por 3 a 0 no Barradão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 23:02
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Rodrigo Castillo voltou a marcar pelo Fluminense e fechou com um golaço o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão, pelo Brasileirão. Na saída de campo, à Globo, o atacante comemorou o resultado e destacou a importância dos três pontos na disputa por uma vaga na Libertadores de 2027.

— Obviamente, o mais importante e o que viemos buscar eram os três pontos para continuar em cima, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe fez um grande trabalho contra um adversário que sabíamos que seria duro, que também necessitava dos três pontos. Fizemos uma partida muito séria. Graças a Deus, pude voltar a marcar e ajudar a equipe — afirmou Castillo, atacante do Fluminense.

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Gol dá confiança a Castillo na reta final

Maior contratação da história do Fluminense, Castillo busca espaço no ataque e teve uma participação importante para ganhar confiança. Com Hulk entre os titulares, o argentino aproveitou a oportunidade no segundo tempo para deixar sua marca e oferecer mais uma opção a Marcão nos últimos compromissos da temporada.

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Savarino e Canobbio fizeram os outros gols do Tricolor, que chegou aos 57 pontos. Com Lucho Acosta entre os titulares e boa movimentação no setor ofensivo, o Fluminense aproveitou os espaços do adversário e conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

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Castillo abraça Ganso após gol em Vitória x Fluminense
Castillo abraça Ganso após gol em Vitória x Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Como foi a vitória do Fluminense

Desesperado na luta contra o rebaixamento, o Leão começou pressionando no Barradão, mas não criou grandes chances. Depois de 10 minutos, o Fluminense começou a tocar a bola e tomar conta do jogo. Com muita aproximação e troca de passes, o Tricolor foi soberano e abriu o placar com Savarino e depois ampliou com Canobbio. O time comandado por Marcão podia ter feito ainda mais gols, mas parou em Lucas Arcanjo.

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Na segunda etapa, o Tricolor abaixou as linhas e esperou as ações do Vitória para sair em contra-ataque. O Leão até pressionou, principalmente no início, mas sem ameaçar efetivamente o gol de Fábio. Com o resultado na mão, o Fluminense controlou a partida, mesmo sem a bola, e, em um contra-ataque, matou o jogo com golaço de Castillo.

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