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Com mudanças, o Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória no Brasileirão

Lucho Acosta começa no meio-campo, e Freytes substitui Ignácio na defesa para o duelo no Barradão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 19:02
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Marcão em ação no Fluminense pelo Brasileirão
Marcão em ação no Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense está escalado para enfrentar o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcão promoveu duas mudanças em relação ao time que começou a vitória sobre o Internacional: Lucho Acosta assume a vaga de Ganso, e Freytes entra no lugar de Ignácio, suspenso.

Autor do gol da virada contra o Colorado, Lucho recebe uma oportunidade entre os titulares depois de mudar o ritmo do ataque ao sair do banco. O argentino terá Nonato e Hércules ao seu lado no meio-campo.

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Na defesa, a alteração é obrigatória. Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido na rodada anterior. Com Millán também fora por lesão, Freytes forma a dupla de zaga com Thiago Silva. Guga e Renê seguem nas laterais.

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O Fluminense vai a campo contra o Vitória com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

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Fluminense busca segunda vitória seguida

O Tricolor volta a jogar depois de nove dias e tenta dar sequência à reação iniciada no triunfo por 2 a 1 sobre o Internacional, no Maracanã. Com 54 pontos, a equipe busca fortalecer sua posição na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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O Vitória, por sua vez, luta contra o rebaixamento e terá Cléber dos Santos como técnico interino após a demissão de Jair Ventura.

Serna marcou o gol de empate do Fluminense contra o Vitória
O colombiano Kevin Serna marcou o gol de empate do Fluminense contra o Vitória no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Maracanã (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
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