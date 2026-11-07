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Análise: aposta em Lucho dá dinâmica ao Fluminense e fortalece base para reta final

Tricolor aproveitou os espaços no Barradão, construiu vantagem com um meio-campo mais móvel e teve segurança para administrar o resultado

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 06:20
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O Fluminense ganhou mobilidade e criatividade com a entrada de Lucho Acosta no lugar de Ganso na vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, nesta sexta-feira (6). A 'aposta' de Marcão aproximou o argentino de Savarino e deu ao time mais recursos para explorar os espaços da defesa adversária.

Com Nonato e Hércules participando da construção, o Tricolor fez um primeiro tempo de muitas combinações e encaminhou uma vitória que fortalece a escolha do treinador para a reta final do Brasileirão.

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Contra Palmeiras e Internacional, o Fluminense encontrou defesas em linha baixa e organizadas, teve dificuldade para entrar na área e, na maioria das jogadas, terminou suas trocas de passes sem criar uma oportunidade clara. O Vitória apresentou outro desafio. Pressionado pela luta contra o rebaixamento e jogando em casa, tentou atacar e deixou espaços que os adversários anteriores haviam fechado.

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Lucho e Savarino comandam dinamismo do Fluminense

Por característica, Lucho oferece drible curto, condução e movimentação para receber em diferentes pontos do ataque. Ao lado de Savarino, outro jogador que encontra espaços e se associa bem com os companheiros, ajudou o Fluminense a acelerar as jogadas no Barradão.

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Nonato, autor de bela assistência para Canobbio, também teve papel importante nessa produção. A criatividade passou pela conexão dos três homens de meio-campo com os atacantes, coisa que não vinha acontecendo.

O primeiro gol é um bom exemplo disso. Depois de uma boa troca de passes, Hulk abriu a bola para Canobbio, que cruzou para Savarino completar. E foram várias assim ao longo da primeira etapa, mas só essa terminou em gol.

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O segundo nasceu de outra possibilidade que o adversário oferecia: o contra-ataque. Nonato encontrou um belo passe para Canobbio, e o uruguaio encobriu Lucas Arcanjo para ampliar.

O Fluminense ainda teve oportunidades para construir uma vantagem maior antes do intervalo. Faltou capricho em algumas decisões no último terço, mas a produção ofensiva foi consideravelmente superior à apresentada nos jogos em que o time encontrou dificuldade para sair da circulação de bola e ameaçar o gol.

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Savarino e Lucho Acosta em Vitória x Fluminense
Savarino e Lucho Acosta em Vitória x Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Freytes responde, e Fluminense administra vantagem

A segurança defensiva sustentou a boa atuação do ataque. O Vitória pressionou nos primeiros dez minutos, empurrado pela necessidade de vencer, mas o Fluminense superou esse início e não sofreu de forma constante. A dupla de zaga teve participação importante para impedir que a iniciativa dos donos da casa se transformasse em perigo.

Thiago Silva manteve a segurança habitual, e Freytes deu uma resposta relevante. Contestado pela torcida e sem sequência recente, o argentino foi firme nas disputas pelo alto e não comprometeu a defesa. Sua atuação ajudou o Fluminense a manter o controle mesmo quando passou a jogar mais perto da própria área.

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O segundo tempo teve uma dinâmica diferente. Com 2 a 0 no placar, o Tricolor baixou as linhas, esperou mais o Vitória e buscou os espaços para contra-atacar. A equipe já não precisava se expor tanto, e a redução do volume ofensivo também passou pela escolha de administrar a vantagem.

Com o Vitória exposto e desmobilizado na reta final, o Fluminense teve algumas chances de contra-ataque.

Castillo resolveu uma dessas jogadas com uma qualidade individual que o Fluminense espera há algum tempo da contratação mais cara de sua história. No fim, girou sobre Cacá, ganhou na velocidade, driblou Lucas Arcanjo e marcou o terceiro.

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Marcão sai do Barradão com muitos motivos para preservar a base que começou a partida. E o Fluminense, com 57 pontos, cada vez mais perto da Libertadores de 2027.

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