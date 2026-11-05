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Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

Marcão deve dar chance ao argentino no meio-campo e precisa substituir Ignácio, suspenso, no Barradão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 20:59
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Marcão no treino do Fluminense
Marcão no treino do Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O Fluminense deve ter mudanças para enfrentar o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Lucho Acosta deve começar entre os titulares, na vaga de Ganso. Na defesa, Freytes e Igor Rabello disputam o lugar de Ignácio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Lucho ganhou força na disputa depois de sair do banco e marcar o gol da virada sobre o Internacional, na última rodada. O argentino deu mais dinâmica ao ataque e decidiu a vitória por 2 a 1 nos acréscimos, no Maracanã. Agora, deve receber uma oportunidade desde o início.

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A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Igor Rabello) e Renê; Nonato, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e Hulk.

Marcão tem desfalques na defesa e no meio-campo do Fluminense

A ausência de Ignácio obriga Marcão a mexer na dupla de zaga, já que Millán segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Freytes, que perdeu espaço ao longo da temporada, é uma das alternativas para atuar ao lado de Thiago Silva.

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Martinelli também continua fora, em recuperação de uma lesão no joelho. Com isso, Nonato e Hércules devem ser mantidos no meio-campo. O intervalo de nove dias entre a vitória sobre o Inter e a visita ao Barradão deu à comissão técnica mais tempo para preparar a equipe e recuperar fisicamente os jogadores.

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O Fluminense tem 54 pontos e busca uma vitória fora de casa para fortalecer a disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Vitória, com 38, luta contra o rebaixamento e será comandado pelo interino Cléber dos Santos após a demissão de Jair Ventura.

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