Rodrigo Castillo precisou de uma jogada para mostrar qualidades que ainda apareceram pouco em sua passagem pelo Fluminense. No terceiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), o argentino girou sobre Cacá, ganhou na velocidade e driblou Lucas Arcanjo antes de finalizar. A combinação de força, técnica e tranquilidade diante do goleiro é um sinal de que há um atacante com recursos buscando espaço no elenco.

A atuação pode abrir uma discussão para a reta final do Brasileirão. Hulk viveu uma grande fase sob o comando de Marcão, mas caiu de rendimento nos últimos jogos.

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O peso de ser a contratação mais cara da história do Fluminense naturalmente aumenta a cobrança. O clube fez um investimento elevado em um jogador que ainda precisava se provar em um ambiente mais exigente. Nos primeiros meses, o argentino teve dificuldades para entregar o desempenho esperado.

Mesmo nesse cenário, Castillo chegou a seis gols no Campeonato Brasileiro. O número, razoável para um reserva, não apaga as atuações abaixo, mas merece ser considerado na avaliação.

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Concorrência existe, mas espaço pode aumentar

Na chegada do Lanús, Castillo tinha a concorrência de John Kennedy em boa fase. Depois, Hulk cresceu e assumiu o protagonismo do ataque. Naturalmente, os nomes de peso foram uma dificuldade para a sequência do argentino no Fluminense.

Contra o Vitória, Hulk participou da construção do primeiro gol ao abrir a bola para Canobbio, que cruzou para Savarino marcar. O centroavante, porém, voltou a passar em branco e não aproveitou algumas oportunidades. Já são oito jogos sem balançar as redes.

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O golaço de Castillo oferece um exemplo concreto do que o argentino pode acrescentar. Ele sustentou o duelo com o zagueiro, encontrou a saída no giro e teve velocidade para ganhar campo. Diante de Lucas Arcanjo, mostrou frieza para tirar o goleiro da jogada. Foi uma ação construída pelo próprio atacante, com diferentes recursos até a conclusão.

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Adaptação também entra na avaliação

O Fluminense já viu jogadores estrangeiros demorarem a se estabelecer. Jhon Arias, por exemplo, teve uma primeira temporada discreta antes de se tornar uma das referências da equipe que ganhou a Libertadores em 2024.

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Castillo ainda precisa melhorar e muito para valer os 60 milhões de reais que custou, mas é muito cedo para dizer se valeu ou não a pena.