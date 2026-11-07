Análise: Castillo dá sinal de reação e ganha força por espaço no Fluminense
Argentino ainda busca afirmação, mas golaço contra o Vitória mostra recursos para disputar mais oportunidades com Hulk
Rodrigo Castillo precisou de uma jogada para mostrar qualidades que ainda apareceram pouco em sua passagem pelo Fluminense. No terceiro gol da vitória por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), o argentino girou sobre Cacá, ganhou na velocidade e driblou Lucas Arcanjo antes de finalizar. A combinação de força, técnica e tranquilidade diante do goleiro é um sinal de que há um atacante com recursos buscando espaço no elenco.
A atuação pode abrir uma discussão para a reta final do Brasileirão. Hulk viveu uma grande fase sob o comando de Marcão, mas caiu de rendimento nos últimos jogos.
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O peso de ser a contratação mais cara da história do Fluminense naturalmente aumenta a cobrança. O clube fez um investimento elevado em um jogador que ainda precisava se provar em um ambiente mais exigente. Nos primeiros meses, o argentino teve dificuldades para entregar o desempenho esperado.
Mesmo nesse cenário, Castillo chegou a seis gols no Campeonato Brasileiro. O número, razoável para um reserva, não apaga as atuações abaixo, mas merece ser considerado na avaliação.
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Concorrência existe, mas espaço pode aumentar
Na chegada do Lanús, Castillo tinha a concorrência de John Kennedy em boa fase. Depois, Hulk cresceu e assumiu o protagonismo do ataque. Naturalmente, os nomes de peso foram uma dificuldade para a sequência do argentino no Fluminense.
Contra o Vitória, Hulk participou da construção do primeiro gol ao abrir a bola para Canobbio, que cruzou para Savarino marcar. O centroavante, porém, voltou a passar em branco e não aproveitou algumas oportunidades. Já são oito jogos sem balançar as redes.
O golaço de Castillo oferece um exemplo concreto do que o argentino pode acrescentar. Ele sustentou o duelo com o zagueiro, encontrou a saída no giro e teve velocidade para ganhar campo. Diante de Lucas Arcanjo, mostrou frieza para tirar o goleiro da jogada. Foi uma ação construída pelo próprio atacante, com diferentes recursos até a conclusão.
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Adaptação também entra na avaliação
O Fluminense já viu jogadores estrangeiros demorarem a se estabelecer. Jhon Arias, por exemplo, teve uma primeira temporada discreta antes de se tornar uma das referências da equipe que ganhou a Libertadores em 2024.
Castillo ainda precisa melhorar e muito para valer os 60 milhões de reais que custou, mas é muito cedo para dizer se valeu ou não a pena.
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