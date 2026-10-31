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Thiago Silva embala vestiário e deixa futuro em aberto no Fluminense antes de vitória no Brasileirão

Após afirmar que disputava sua última edição do torneio, capitão incluiu o próximo ano em cobrança ao elenco antes da vitória sobre o Inter

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 07:10
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Thiago Silva embala vestiário do Fluminense
Thiago Silva embala vestiário do Fluminense (Foto: Reprodução/Fluminense)

Thiago Silva colocou a Libertadores de 2027 no centro de seu discurso antes da vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Internacional, na quarta-feira (28), no Maracanã. Depois de afirmar que disputava sua última edição do torneio, o capitão chamou a atenção ao perguntar aos companheiros: "O que a gente quer para o ano que vem?".

À frente da roda no vestiário, o zagueiro comparou os objetivos das duas equipes no Brasileirão e cobrou mais disposição do Tricolor na busca pela classificação continental.

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— O que a gente quer para o ano que vem? Os caras querem ficar na Série A. Nós queremos ir para a Libertadores, velho. A nossa vontade tem de ser mais.

Após o jogo de ida da semifinal contra o Palmeiras, o defensor havia sido perguntado se aquela era sua última edição da Libertadores. A resposta foi curta: "Com certeza". Agora, mesmo sem esclarecer os próprios planos, assumiu a cobrança por uma nova participação do clube na competição.

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Thiago Silva cobra intensidade e destaca força do grupo do Fluminense

O capitão também alertou para o perigo de enfrentar um adversário pressionado pela luta contra o rebaixamento. Na conversa, ressaltou que a qualidade técnica não seria suficiente sem competitividade.

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— A gente sabe que lá do outro lado a água está batendo na bun@#. E quando a água bate, os caras dão a vida. E se a gente não competir com os caras da mesma forma, nem importa a nossa qualidade.

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Thiago pediu apoio entre os companheiros no Fluminense e destacou a importância de quem começaria no banco. A mensagem ganhou força com o desfecho da partida: Lucho Acosta marcou o gol da virada nos acréscimos, ao aproveitar o rebote de uma finalização de Castillo. Os dois entraram no segundo tempo.

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Na coletiva, Marcão mencionou a observação feita pelo zagueiro antes do jogo e elogiou a participação dos reservas. O triunfo levou o Fluminense a 54 pontos na disputa por uma vaga na Libertadores.

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Ao encerrar a conversa no vestiário, Thiago resumiu a cobrança sobre a entrega da equipe:

— Resultado não controlamos. A nossa intensidade, sim.

Thiago Silva na vitória do Fluminense
Thiago Silva na vitória do Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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