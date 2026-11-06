Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

O Fluminense enfrenta o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, com a chance de dar um passo importante rumo à Libertadores de 2027. Na reta final do Brasileirão, o time de Marcão busca a segunda vitória consecutiva para se consolidar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos.

Com 54 pontos, o Tricolor entra em campo na quarta posição, com 54 pontos. Se vencer, abre três de vantagem em relação ao Athletico, quinto colocado. O confronto no Barradão encerra a 34ª rodada, e a equipe carioca terá cinco partidas, incluindo o duelo em Salvador, para definir sua classificação.

continua após a publicidade

➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

Vaga na Libertadores pesa no planejamento

Voltar à competição continental é o principal objetivo do Fluminense depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal. A classificação permitiria ao clube disputar novamente o título conquistado em 2023 e teria impacto no planejamento financeiro, com receitas de premiação, bilheteria e exposição comercial.

➡️Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

Garantir uma vaga direta na fase de grupos também evitaria as eliminatórias preliminares. Além de afastar o risco de uma queda antes dessa etapa, o resultado daria à comissão técnica um início de temporada sem os compromissos adicionais de um mata-mata continental.

continua após a publicidade

Fluminense teve tempo para ajustar o time

A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, de virada, encerrou a sequência de derrotas para Santos e Chapecoense no Brasileirão. O resultado veio com gols de Hércules e Lucho Acosta, mas a atuação voltou a mostrar dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O intervalo de nove dias entre as partidas deu a Marcão tempo para trabalhar esses ajustes e recuperar fisicamente o elenco. Agora, o desafio será melhorar a produção ofensiva e conseguir, fora de casa, os pontos que mantêm o Tricolor na disputa pela classificação.

continua após a publicidade

Lucho Acosta deve começar entre os titulares, na vaga de Ganso. Na defesa, Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Millán e Martinelli seguem em recuperação de lesões.

Do outro lado, o Vitória tem 38 pontos e precisa reagir na luta contra o rebaixamento. A equipe baiana não vence há quatro rodadas e terá Cléber dos Santos como técnico interino após a demissão de Jair Ventura.