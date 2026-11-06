Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à Libertadores

Tricolor visita o Barradão para tentar embalar no Brasileirão e fortalecer a disputa por classificação direta à fase de grupos

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 06:05
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo.
Jogadores do Fluminense celebram a virada sobre o Inter, com torcida ao fundo. (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense enfrenta o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, com a chance de dar um passo importante rumo à Libertadores de 2027. Na reta final do Brasileirão, o time de Marcão busca a segunda vitória consecutiva para se consolidar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos.

Com 54 pontos, o Tricolor entra em campo na quarta posição, com 54 pontos. Se vencer, abre três de vantagem em relação ao Athletico, quinto colocado. O confronto no Barradão encerra a 34ª rodada, e a equipe carioca terá cinco partidas, incluindo o duelo em Salvador, para definir sua classificação.

continua após a publicidade

➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

Vaga na Libertadores pesa no planejamento

Voltar à competição continental é o principal objetivo do Fluminense depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal. A classificação permitiria ao clube disputar novamente o título conquistado em 2023 e teria impacto no planejamento financeiro, com receitas de premiação, bilheteria e exposição comercial.

➡️Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

Garantir uma vaga direta na fase de grupos também evitaria as eliminatórias preliminares. Além de afastar o risco de uma queda antes dessa etapa, o resultado daria à comissão técnica um início de temporada sem os compromissos adicionais de um mata-mata continental.

continua após a publicidade

Fluminense teve tempo para ajustar o time

A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, de virada, encerrou a sequência de derrotas para Santos e Chapecoense no Brasileirão. O resultado veio com gols de Hércules e Lucho Acosta, mas a atuação voltou a mostrar dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O intervalo de nove dias entre as partidas deu a Marcão tempo para trabalhar esses ajustes e recuperar fisicamente o elenco. Agora, o desafio será melhorar a produção ofensiva e conseguir, fora de casa, os pontos que mantêm o Tricolor na disputa pela classificação.

continua após a publicidade

Lucho Acosta deve começar entre os titulares, na vaga de Ganso. Na defesa, Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Millán e Martinelli seguem em recuperação de lesões.

Do outro lado, o Vitória tem 38 pontos e precisa reagir na luta contra o rebaixamento. A equipe baiana não vence há quatro rodadas e terá Cléber dos Santos como técnico interino após a demissão de Jair Ventura.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Marcão no treino do Fluminense

Fluminense

Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

Há 9 horas
Brasileirão Série A 2026 - Vitória x Fluminense

Onde Assistir

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 10 horas
Jogador em camisa branca com patrocínio Vitality celebra em campo durante partida, com adversários vermelhos ao fundo.

Fora de Campo

Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na Europa

Há 11 horas
Bandeirinha do Fluminense nas Laranjeiras

Fluminense

Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense

Há 13 horas
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional

Fluminense

Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento

Há 16 horas
Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

Fluminense

Fluminense faz último treino antes de viajar e pode ter mudanças contra o Vitória

Há 20 horas
Mais LANCE!
Savarino em ação em Remo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Convocado pela Venezuela, Savarino pode desfalcar o Fluminense contra o São Paulo

Millán em ação pelo Fluminense

Fluminense espera recuperar peças para reta final; John Kennedy só volta em 2027

Fred estreou com vitória no Fluminense sub-20

Sub-20 do Fluminense alcança maior série invicta em 12 anos

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, no STF

Fala de Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, sobre bets repercute: 'Revoltante'

Ganso e Cano - Fluminense

Cano e Ganso no Fluminense: ídolos vivem indefinição contratual

Hulk comemora gol contra o Corinthians

Fluminense tem dez jogadores pendurados para enfrentar o Vitória

Pedrinho caminha pelos corredores de São Januário antes de partida do Vasco

Pedrinho sobre postura do consórcio Fla-Flu sobre Maracanã: 'Sei muito bem qual foi a intenção'

Brasileiro atinge marco histórico durante partida contra Sunderland, com torcedores ao fundo. (Foto: Divulgação/AFC Bournemouth)

Ex-Fluminense marca em jogo da Premier League

Thiago Silva embala vestiário do Fluminense

Thiago Silva embala vestiário e deixa futuro em aberto no Fluminense antes de vitória no Brasileirão

Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20

Riquelme Felipe, do Fluminense, é convocado para amistosos da Seleção sub-20 contra o Peru

Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataque

Maracanã antes da final da Copa do Brasil de 2025

Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o Palmeiras

Taça Brasileirão em pedestal prateado, com moldura neon ao fundo e logotipo da CBF.

CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos