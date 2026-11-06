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Lucho Acosta deve ganhar chance para destravar ataque do Fluminense contra o Vitória

Argentino oferece drible curto e mobilidade a um time que tem encontrado dificuldades para transformar posse de bola em chances claras

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 08:00
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Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco
Lucho Acosta comemora gol em Fluminense x Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Lucho Acosta deve ganhar uma oportunidade como titular do Fluminense contra o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão. A mudança pode ajudar Marcão a enfrentar um problema que tem acompanhado o time: a dificuldade para transformar a posse de bola em chances claras diante de defesas organizadas.

O argentino saiu do banco contra o Internacional, deu mais dinâmica ao ataque e marcou o gol da vitória por 2 a 1 nos acréscimos. Antes da entrada dele, o Tricolor tinha dificuldades para acelerar as jogadas, em uma noite de pouca inspiração de Ganso e Hulk.

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➡️Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalação

O camisa 10, que passou a ser unânime com Marcão, organiza o jogo principalmente pelo passe e pela aproximação dos companheiros. Acosta acrescenta a capacidade de conduzir a bola em espaços curtos, superar um marcador e obrigar outro defensor a deixar sua posição para fazer a cobertura.

Drible pode abrir espaço para os companheiros

Essa característica faz falta quando o Fluminense encontra um adversário recuado. Contra o Inter, a circulação de bola frequentemente terminava sem um jogador em condição de finalizar. Hulk teve dificuldades para sustentar as jogadas no pivô, e Canobbio e Savarino pouco conseguiram produzir pelas pontas.

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Lucho pode ajudar a mudar esse cenário ao receber entre as linhas e avançar com a bola. Quando consegue atrair a marcação, abre a possibilidade de uma tabela, de um passe para o atacante ou de uma infiltração pelos lados. Savarino, que depende das associações para participar mais perto da área, pode se beneficiar dessa aproximação.

O argentino também oferece a Marcão uma alternativa para variar a posição dos jogadores durante as jogadas. Ao sair do centro e se aproximar de um dos pontas, pode criar uma opção de passe e evitar que o ataque dependa tanto de Hulk recebendo de costas para os zagueiros.

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A bola vai rolar às 20h, no Barradão, para Vitória x Fluminense pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

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