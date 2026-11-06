O Fluminense reencontra o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, com uma pequena vantagem no histórico do confronto no estádio. Em 14 partidas, o Tricolor soma cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 23 gols marcados e 22 sofridos. O aproveitamento é de 47,6%.

Nas últimas cinco visitas ao adversário, foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único revés nesse período aconteceu em 2024, quando o time baiano venceu por 2 a 1.

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Com 54 pontos, a equipe de Marcão busca um novo resultado positivo fora de casa para avançar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O confronto é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Hércules decidiu a última visita ao Barradão

O Fluminense venceu o encontro mais recente com o Vitória no estádio por 1 a 0, em setembro de 2025. Hércules marcou aos 36 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar a sobra de um cruzamento de Gabriel Fuentes e finalizar colocado. Na ocasião, o time era comandado por Renato Gaúcho.

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A partida teve duas expulsões ainda antes do intervalo. Dudu recebeu o segundo cartão amarelo quando o placar estava zerado, e Igor Rabello também foi expulso depois do gol tricolor. Com dez jogadores de cada lado, o Fluminense sustentou a vantagem na etapa final.

Outra vitória marcante aconteceu em 2018. Depois de sair atrás com um gol de Neílton, o Tricolor virou no segundo tempo com Pablo Dyego e Gilberto. O resultado encerrou um período sem triunfos sobre o Vitória no Barradão que durava desde 2010.

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Últimos cinco jogos entre Vitória e Fluminense no Barradão

2025: Vitória 0 x 1 Fluminense

Vitória 0 x 1 Fluminense 2024: Vitória 2 x 1 Fluminense

Vitória 2 x 1 Fluminense 2018: Vitória 1 x 2 Fluminense

Vitória 1 x 2 Fluminense 2017: Vitória 2 x 2 Fluminense

Vitória 2 x 2 Fluminense 2016: Vitória 0 x 0 Fluminense.

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