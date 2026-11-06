Fluminense volta ao Barradão com vantagem no histórico contra o Vitória
Tricolor venceu na última visita e perdeu apenas um dos cinco confrontos mais recentes no estádio
O Fluminense reencontra o Vitória nesta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão, com uma pequena vantagem no histórico do confronto no estádio. Em 14 partidas, o Tricolor soma cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 23 gols marcados e 22 sofridos. O aproveitamento é de 47,6%.
Nas últimas cinco visitas ao adversário, foram duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único revés nesse período aconteceu em 2024, quando o time baiano venceu por 2 a 1.
➡️Câmara do Rio marca audiência sobre projeto de reforma de Laranjeiras, sede do Fluminense
Com 54 pontos, a equipe de Marcão busca um novo resultado positivo fora de casa para avançar na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O confronto é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.
Hércules decidiu a última visita ao Barradão
O Fluminense venceu o encontro mais recente com o Vitória no estádio por 1 a 0, em setembro de 2025. Hércules marcou aos 36 minutos do primeiro tempo, ao aproveitar a sobra de um cruzamento de Gabriel Fuentes e finalizar colocado. Na ocasião, o time era comandado por Renato Gaúcho.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
A partida teve duas expulsões ainda antes do intervalo. Dudu recebeu o segundo cartão amarelo quando o placar estava zerado, e Igor Rabello também foi expulso depois do gol tricolor. Com dez jogadores de cada lado, o Fluminense sustentou a vantagem na etapa final.
Outra vitória marcante aconteceu em 2018. Depois de sair atrás com um gol de Neílton, o Tricolor virou no segundo tempo com Pablo Dyego e Gilberto. O resultado encerrou um período sem triunfos sobre o Vitória no Barradão que durava desde 2010.
➡️Fluminense enfrenta ameaçados e pode definir briga contra o rebaixamento
Últimos cinco jogos entre Vitória e Fluminense no Barradão
- 2025: Vitória 0 x 1 Fluminense
- 2024: Vitória 2 x 1 Fluminense
- 2018: Vitória 1 x 2 Fluminense
- 2017: Vitória 2 x 2 Fluminense
- 2016: Vitória 0 x 0 Fluminense.
➡️Sub-20 do Fluminense alcança maior série invicta em 12 anos
Tudo sobre
Fluminense
Lucho Acosta deve ganhar chance para destravar ataque do Fluminense contra o VitóriaHá 2 horas
Fora de Campo
Inteligência artificial aponta vencedor em Vitória x Fluminense no BrasileirãoHá 4 horas
Fluminense
Fluminense encara o Vitória em busca de passo importante rumo à LibertadoresHá 4 horas
Fluminense
Fluminense deve ter Lucho Acosta e mudança na zaga contra o Vitória; veja provável escalaçãoHá 13 horas
Onde Assistir
Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 14 horas
Fora de Campo
Saindo do banco, Evanilson comanda virada e mantém 100% do Bournemouth na EuropaHá 15 horas
Mais LANCE!