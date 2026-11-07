Como é de costume, Thiago Silva não diminuiu as cobranças aos companheiros durante o triunfo do Fluminense por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão. Na saída de campo, o capitão explicou a preocupação em manter a organização mesmo com a vantagem no placar e evitar que o adversário encontrasse uma oportunidade de reação.

— Quando você joga fora de casa, por mais que esteja na frente no placar, um gol que você toma inflama a torcida, o ambiente muda, você perde a confiança. Eu sou um cara que não gosta de tomar gol em nenhum momento, principalmente quando o jogo está aparentando ser fácil. Porque de fácil não tem nada. O perigo era esse: tomar um gol, chamar os caras para o jogo — afirmou.

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Durante a partida, o zagueiro orientou principalmente o posicionamento de Hércules e Nonato na saída de bola. A preocupação era oferecer opções de passe e impedir que a pressão do Vitória comprometesse a construção das jogadas tricolores.

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Thiago Silva destaca preparação do Fluminense

O capitão também relacionou o momento do adversário, que luta contra o rebaixamento e passou por uma troca de treinador, à experiência vivida pelo Fluminense em 2024. Para Thiago, o desespero do time baiano exigia atenção para que o Tricolor não perdesse sua própria organização.

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— O ambiente deles está um pouco conturbado, mudança de treinador, uma semana confusa, e a gente já passou por isso em 2024. Quando você está num resultado adverso, o que quer fazer é pressionar de qualquer jeito. A gente não pode perder a nossa organização em função deles. Se eles estão desorganizados, a gente organiza — explicou.

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Thiago Silva ressaltou que o desempenho no Barradão refletiu o trabalho realizado antes da viagem. O Fluminense teve nove dias entre a vitória sobre o Internacional e o confronto em Salvador.

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— Tudo o que fizemos hoje foi preparado no treino, na reunião. A gente tem que saber jogar com esse tipo de vantagem sem menosprezar o adversário — completou.

Com gols de Savarino, Canobbio e Castillo, o Fluminense chegou aos 57 pontos e conquistou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027.

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