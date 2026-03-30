Depois de começar 2026 afastado do grupo do Fluminense para tratar a lesão que o tirou da semifinal da Copa do Brasil, Hércules recuperou a boa forma e mostrou em campo que está pronto para voltar a ser a peça importante que foi em 2025. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o volante contou os bastidores da chegada ao Tricolor e falou ainda sobre a lesão que o deixou da fora da decisão contra o Vasco.

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Essa é a primeira de uma série de matérias sobre a entrevista com o volante Hércules. A segunda matéria vai ao ar nesta terça-feira, às 7:30 (de Brasília).

Cobiçado pelo mercado por conta das grandes temporadas em sequência pelo Fortaleza, o volante Hércules estava com tudo acordado com outro clube do Brasil antes de fechar com o Fluminense. O Tricolor agiu rápido e reverteu a negociação.

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— Eu tinha proposta de outro clube do Nordeste, tava tudo certo. Aí meu empresário me ligou e me falou que o Fluminense entrou em contato com ele, e ele queria saber se eu tinha interesse. Eu não pensei duas vezes: "mano, eu quero ir para o Fluminense". No outro dia ele falou que já estava tudo certo, que o Marcelo Paz tinha dado o aval. A negociação foi muito rápida. Ele me ligou à noite e no outro dia já me falou o dia de eu vir para cá me apresentar — contou Hércules, que falou sobre a felicidade de reforçar o Tricolor e conhecer um ídolo:

— Contei para a minha família e eles ficaram muito felizes. Eu fiquei bastante feliz também. Na época, o Thiago Silva ainda estava aqui. Eu só falava no Thiago Silva, que eu assistia ele jogar… Eu ia ver o Thiago Silva, irmão... Eu falei: "vou jogar com ele agora". Tudo era muito sonho. Vir para cá, conhecer o Thiago Silva, o Ganso. Eu conversava com meus amigos e falava muito do Ganso também - completou.

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Ausência na Copa do Brasil e recuperação da lesão

Hércules foi o jogador de linha com mais jogos pelo Fluminense em 2026: 68. Só perdeu para o Fábio, que fez 73. No Brasileirão, jogou 34 das 38 rodadas. Mas, no apagar das luzes, Hércules acabou se lesionando e perdendo a semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco. A ausência do camisa 35, que se tornou peça-chave do time ao logo do ano, foi visível no confronto.

— Ficar de fora contra o Vasco mesmo, só assistindo ao jogo, foi muito ruim, sensação horrível. Fiquei muito p*. Muito brabo porque eu não estava acreditando. Quando me machuquei, eu sabia que já tinha dado ruim. Quando eu fui para casa, não conseguia dormir, estava com muita dor, muita dor. E pensei: "vou fazer o exame amanhã e vai dar ruim". Fiz o exame, deu grau três, só voltaria na próxima temporada, não tinha o que fazer. Mesmo eu tratando em casa, voltei, ainda tive que tratar aqui quando me reapresentei - disse Hércules.

Hércules relembrou ausência em Vasco x Fluminense, na Copa do Brasil (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

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Na reapresentação, como citou na entrevista, Hércules iniciou o ano com trabalho separado. Quando voltou a jogar, ainda estava recuperando ritmo, por conta da lesão e por ter perdido a pré-temporada.

— É muito ruim, porque você perde a pré-temporada com os caras, aí você precisa de ritmo. Aí eu volto, começo sentindo dor ainda, não estava bem ainda. Já jogando, mas sentindo dor ainda. Só que não é uma dor qualquer que eu teria que parar. Eu queria forçar um pouco. Eu falei que queria ficar treinando e tratando, disse que dava para ir. E assim foi. Comecei a treinar, tratando, até que a dor sarou 100%. Aí fiquei de boa e fui pegando ritmo. Agora eu estou 100%, bem fisicamente, estou bem graças a Deus, sem dor - explicou.

Disputa no meio-campo

No início do ano, sem Hércules, Bernal assumiu a titularidade e ganhou protagonismo ao lado de Martinelli. O uruguaio, porém, se lesionou justamente quando o camisa 35 estava próximo do retorno. Na entrevista, o jogador contou que o momento do Bernal e do time como um todo era muito bom, o que aumenta a disputa interna.

— Você se machuca e perde espaço, é normal. Não só o Bernal como o time todo também estava bem. Estava bem encaixado. Fico feliz pela atuação dele também, pelo do Martinelli, de todos. Eu trabalho no silêncio e aí a decisão é do treinador — disse Hércules, que falou sobre suas características e revelou os pedidos de Zubeldía aos jogadores do meio-campo:

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— Eu gosto sempre de chegar na área. Só que é bate e volta (risos). Vou, chego na área e volto para marcar. E sempre eu me esforço pela equipe, porque eu quero chegar na área de novo e fazer meu gol. Assim está acontecendo e que continue assim. O Zubeldía gosta que pressione bem, que encaixe bem nos volantes, que não deixe o adversário sair fácil. Ele deixa bem claro que pode chegar na área. Só que se for, tem que voltar para marcar. Ele sempre me dá liberdade para chegar na área. Eu, Martinelli, Bernal também, o Otávio, com todos.

Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor ficou na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estacionou nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

O que vem por aí?

O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

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