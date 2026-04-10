Rivais criticam adiamento do Fla-Flu, no Brasileirão: 'Patético'

Durante a semana, o Flamengo realizou um pedido de adiamento do clássico Fla-Flu à CBF. O Fluminense, por sua vez, concordou com a mudança de datas e a partida que originalmente aconteceria no sábado foi remarcada para domingo. Veja como os rivais das equipes reagiram com a troca.

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Veja como os internautas reagiram:

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Flamengo e Fluminense decidiram o Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Nota do Fluminense sobre o adiamento do clássico

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

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Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

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Outro motivo para se preocupar

Se o torcedor Tricolor ficou chateado com o adiamento do clássico, outro motivo apareceu para deixá-los ainda mais descontentes. Recém recuperado de lesão, o atacante Cano se machucou, mais uma vez, no treino da equipe carioca, sendo cortado do Fla-Flu e ficando de fora da equipe por tempo indeterminado.

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Veja o comunicado da equipe, nas redes sociais:

"INFORMAÇÃO: O atacante Germán Cano sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita durante o treino desta quinta-feira (09/04) e já iniciou o tratamento no CTCC."