O Fluminense inicia sua caminhada na Conmebol Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, em Caracas. Em exclusiva ao Lance!, o volante Hércules tratou a competição como prioridade na temporada e revelou o desejo de conquistar o título continental com a camisa tricolor.

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Essa é a quarta reportagem de uma série de matérias sobre a entrevista com o volante Hércules. As três primeiras matérias foram ao ar no início da semana

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— Você ganhar uma Libertadores é muito sonho. Eu tenho muita vontade de vencer essa Libertadores, de ser campeão. Sempre estou assistindo aos jogos, gosto muito da competição. É tudo muito disputado, porque todo mundo quer ganhar. Agora jogar pelo Fluminense é diferente. Eu acredito bastante na equipe, a gente tem um grupo muito bom. Se a gente continuar trabalhando como está, melhorando o que precisa, com fé em Deus e acreditando na gente, dá para ser campeão, sim. Seria um sonho, eu ia ficar muito feliz — afirmou.

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Mesmo com um grupo considerado acessível por parte da torcida, o volante adota discurso cauteloso. Internamente, segundo ele, o elenco trata a competição com atenção máxima desde antes da estreia.

— A gente sempre comenta sobre os jogos da Libertadores. A gente sabe que não tem jogo fácil. É Libertadores, irmão. Então a gente tem que estar muito focado, não só nela, mas também nas outras competições. Mas a Libertadores exige muito. A gente fala bastante sobre as viagens, sobre os jogos… o grupo está bem focado — disse.

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O Fluminense está no Grupo C, ao lado de Deportivo La Guaira, Bolívar e Independiente Rivadavia. Apesar do menor peso histórico de alguns adversários, o elenco já iniciou o processo de análise dos rivais, inclusive informalmente em conversas diárias.

— A gente já conversou sobre os times. Perguntei para o Freytes, que é argentino e ele contou para nós. Vai ser difícil. A gente sabe que vai ser difícil — completou.

O título pode não ser a prioridade oficial do Fluminense nas palavras da direção ou do técnico Zubeldía, mas Hércules não pestanejou. Ao ser questionado sobre qual título escolheria na temporada entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, Hércules foi rápido e direto na resposta: "Libertadores".

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Para o confronto, Zubeldía tem o time quase completo. O argentino conta com o retorno de Canobbio da seleçao do Uruguai e de Acosta, suspenso no Brasileirão. Bernal e Nonato seguem fora por lesão.

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy

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