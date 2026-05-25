Fluminense ganha reforço de Martinelli para semana decisiva

Recuperado da lesão na coxa esquerda, Martinelli voltou a treinar integralmente com o Fluminense nesta segunda-feira (25). O jogador já havia participado da atividade de sexta-feira com o grupo, mas de forma parcial. O volante fez uma parte da sessão de forma isolada.

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➡️Ganso perde protagonismo e vê despedida do Fluminense se aproximar; entenda

Martinelli volta no meio de uma semana decisiva. O Fluminense está na luta para se classificar na Libertadores. Depois disso, briga para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão com o time cheio de desfalques, fora de casa, contra o Cruzeiro.

O volante ainda não é certeza para enfrentar o Deportivo La Guaira na quarta-feira (27). A decisão deve ser sacramentada após o treino desta terça-feira (26). Contra o Cruzeiro, pelo tempo de preparação, é provável que Martinelli esteja em campo. O Tricolor já tem os desfalques confirmados de Freytes, Nonato e Zubeldía, além de Canobbio que deve ser convocado pela seleção do Uruguai.

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Millán e Martinelli em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

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O que o Fluminense precisa para se classificar na Libertadores?

O Fluminense manteve chances de classificação às oitavas de final da Libertadores ao vencer o Bolívar por 2 a 1, nesta terça-feira (19), no Maracanã. Apesar do triunfo, o Tricolor não conseguiu o saldo necessário para depender apenas de si e chega à última rodada pressionado no Grupo C.

Agora, com cinco pontos, mesma pontuação dos bolivianos, o time carioca precisa conseguir um resultado contra o Deportivo La Guaira, no dia 27, no Maracanã, melhor do que o do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

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1 - Se vencer o La Guaira, torce para o Bolívar empatar ou perder.

2 - Se empatar com o La Guaira, torce para a derrota do Bolívar.

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