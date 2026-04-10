Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores
Venda para o público geral e visitantes começa neste sábado (11), às 10h
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Com o check-in para sócios-torcedores já aberto desde o início da semana, o Fluminense se prepara para abrir, neste sábado (11), às 10h, a venda de ingressos para o público geral e visitantes para o duelo contra o Independiente Rivadavia-ARG pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã.
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Fluminense
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|Setor
|Inteira
|Sócio 100%
|Sócio Guerreiro
Sul
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 80,00
Leste Inferior
R$ 70,00
R$ 0,00
R$ 56,00
Leste Superior
R$ 50,00
R$ 0,00
R$ 40,00
Oeste
R$ 140,00
R$ 0,00
R$ 112,00
Maracanã Mais
R$ 750,00
R$ 0,00*
R$ 750,00
As vendas online acontecem exclusivamente pelo site fluminense.futebolcard.com.
Os sócios do plano Guerreiro também têm sua prioridade liberada a partir de hoje, sexta-feira (10). Vale lembrar que, para este confronto, convidados de sócios têm um incentivo extra: 60% de desconto no valor do ingresso.
O acesso com biometria facial será obrigatório em todos os setores do Maracanã. Todos os torcedores (sócios ou não) que comprarem pela internet ou pontos físicos devem realizar o cadastro antecipado no site fluminense.bepass.com.br. Sem o cadastro facial, não será possível realizar o acesso ao estádio no dia do jogo.
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Relembre como foi a estreia do Fluminense na Libertadores
O Fluminense não saiu do 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, na última terça-feira (7). Os times se enfrentaram em partida válida pelo Grupo C, no Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, na Venezuela.
O Tricolor teve o controle das ações desde o início, mas apresentou um futebol lento e previsível. A melhor chance da etapa inicial saiu dos pés de John Kennedy, que aproveitou assistência de Canobbio, mas parou no goleiro adversário. O camisa 9 foi o jogador mais perigoso, tentando também arremates de fora da área, enquanto o La Guaira assustava apenas em falhas na saída de bola do sistema defensivo brasileiro.
Na volta do intervalo, o Fluminense subiu as linhas. John Kennedy perdeu uma chance clara após passe de Savarino e reclamou de um pênalti não marcado. Zubeldía tentou dar novo fôlego ao time com as entradas de Soteldo, Serna e Castillo, mas as alterações não surtiram o efeito esperado e a equipe perdeu intensidade.
Nos minutos finais, o goleiro Varela consolidou-se como o herói da noite ao salvar finalizações de Samuel Xavier e Martinelli, garantindo o empate. Com o resultado, o Fluminense traz um ponto na bagagem, mas deixa o alerta ligado pela atuação abaixo tecnicamente e a dificuldade de definição.
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