Fluminense abre venda de ingressos para duelo contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores

Com o check-in para sócios-torcedores já aberto desde o início da semana, o Fluminense se prepara para abrir, neste sábado (11), às 10h, a venda de ingressos para o público geral e visitantes para o duelo contra o Independiente Rivadavia-ARG pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã.

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Setor Inteira Sócio 100% Sócio Guerreiro Sul R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 80,00 Leste Inferior R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 56,00 Leste Superior R$ 50,00 R$ 0,00 R$ 40,00 Oeste R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 112,00 Maracanã Mais R$ 750,00 R$ 0,00* R$ 750,00

As vendas online acontecem exclusivamente pelo site fluminense.futebolcard.com.

Savarino em ação em La Guaira x Fluminense pela Libertadores (Foto: Juan Barreto / AFP)

Os sócios do plano Guerreiro também têm sua prioridade liberada a partir de hoje, sexta-feira (10). Vale lembrar que, para este confronto, convidados de sócios têm um incentivo extra: 60% de desconto no valor do ingresso.

O acesso com biometria facial será obrigatório em todos os setores do Maracanã. Todos os torcedores (sócios ou não) que comprarem pela internet ou pontos físicos devem realizar o cadastro antecipado no site fluminense.bepass.com.br. Sem o cadastro facial, não será possível realizar o acesso ao estádio no dia do jogo.

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Relembre como foi a estreia do Fluminense na Libertadores

O Fluminense não saiu do 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, na última terça-feira (7). Os times se enfrentaram em partida válida pelo Grupo C, no Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, na Venezuela.

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O Tricolor teve o controle das ações desde o início, mas apresentou um futebol lento e previsível. A melhor chance da etapa inicial saiu dos pés de John Kennedy, que aproveitou assistência de Canobbio, mas parou no goleiro adversário. O camisa 9 foi o jogador mais perigoso, tentando também arremates de fora da área, enquanto o La Guaira assustava apenas em falhas na saída de bola do sistema defensivo brasileiro.

Na volta do intervalo, o Fluminense subiu as linhas. John Kennedy perdeu uma chance clara após passe de Savarino e reclamou de um pênalti não marcado. Zubeldía tentou dar novo fôlego ao time com as entradas de Soteldo, Serna e Castillo, mas as alterações não surtiram o efeito esperado e a equipe perdeu intensidade.

Nos minutos finais, o goleiro Varela consolidou-se como o herói da noite ao salvar finalizações de Samuel Xavier e Martinelli, garantindo o empate. Com o resultado, o Fluminense traz um ponto na bagagem, mas deixa o alerta ligado pela atuação abaixo tecnicamente e a dificuldade de definição.