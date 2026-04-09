CBF define árbitro da Copa do Mundo para Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão

Rivais se enfrentam no próximo sábado (11), no Maracanã, pela 11ª rodada

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
16:50
Atualizado há 3 minutos
Raphael Claus
imagem cameraRaphael Claus será o arbitro de Fluminense x Flamengo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (9) que Raphael Claus (Fifa/SP) será o árbitro do clássico entre Fluminense e Flamengo no próximo sábado (11), no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Os assistentes e o VAR ainda não foram informados.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, Claus já comandou a arbitragem em uma partida de cada rival. Ele esteve presente na vitória do Flamengo sobre o Vitória, na terceira rodada, e na derrota do Fluminense para o Vasco, na sétima rodada.

Na carreira, Raphael Claus já foi o árbitro de seis "Fla-Flus". São quatro vitórias rubro-negras contra dois triunfos tricolores no recorte, desde 2020.

Raphael Claus é escolhido para a Copa do Mundo

A Fifa escolheu três árbitros brasileiros para atuar na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O quadro brasileiro de arbitragem na Copa do Mundo será formado por Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques. Rodolpho Toski será o único brasileiro entre os árbitros de vídeo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Raphael Claus
Raphael Claus será o arbitro de Fluminense x Flamengo, no Maracanã, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

➡️ Aposte em Fluminense x Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.


