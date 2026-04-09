CBF define árbitro da Copa do Mundo para Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão
Rivais se enfrentam no próximo sábado (11), no Maracanã, pela 11ª rodada
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta quinta-feira (9) que Raphael Claus (Fifa/SP) será o árbitro do clássico entre Fluminense e Flamengo no próximo sábado (11), no Maracanã, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Os assistentes e o VAR ainda não foram informados.
Nesta edição do Campeonato Brasileiro, Claus já comandou a arbitragem em uma partida de cada rival. Ele esteve presente na vitória do Flamengo sobre o Vitória, na terceira rodada, e na derrota do Fluminense para o Vasco, na sétima rodada.
Na carreira, Raphael Claus já foi o árbitro de seis "Fla-Flus". São quatro vitórias rubro-negras contra dois triunfos tricolores no recorte, desde 2020.
Raphael Claus é escolhido para a Copa do Mundo
A Fifa escolheu três árbitros brasileiros para atuar na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O quadro brasileiro de arbitragem na Copa do Mundo será formado por Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques. Rodolpho Toski será o único brasileiro entre os árbitros de vídeo.
