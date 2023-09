O Fluminense tem mais um desfalque confirmado para a partida contra o Fortaleza, neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. O meia Paulo Henrique Ganso apresentou dores no joelho esquerdo, iniciou tratamento e será poupado da viagem para Volta Redonda.



De acordo com o clube, o jogador sofreu uma pancada no local durante o jogo contra o Olimpia, na última quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores.



