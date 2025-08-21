Lucho Acosta diz que jogos do Fluminense no Mundial impulsionaram acerto

Apesar de até já ter estreado pelo clube, o Fluminense apresentou oficialmente apenas nesta quinta-feira (21) o meia-atacante argentino Lucho Acosta, de 31 anos. O jogador concedeu entrevista ao lado de outro reforço, Santiago Moreno, e disse que uma das razões que fizeram com que ele acertasse com o clube foi a presença do time na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

— Como argentino e amante do futebol, eu assisto muito ao futebol brasileiro. A imagem do Fluminense ficou no topo no Mundial de Clubes, porque fez um bom trabalho. Assisti a todas as partidas e foi uma decisão que começou a partir disso. Ter visto o Fluminense, como era a maneira de jogar, foi algo que me impulsou a vir para cá.

Anunciado em 8 de agosto, Lucho Acosta esteve relacionado para as últimas três partidas do Fluminense. Ele chegou a atuar no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando o tricolor carioca venceu o América de Cali por 2 a 1 na Colômbia.

Lucho Acosta diz que é 'impossível' substituir PH Ganso

Uma das razões que levaram o Fluminense a contratar Acosta é o fato de ser uma opção a PH Ganso, mas nesta quinta ele deixou claro que seu futebol não é comparável.

— Não, substituto de Ganso não posso ser. É impossível substituí-lo, ele é um grande jogador. Com a trajetória que ele tem, é muito difícil. Jogamos na mesma posição e eu tento observá-lo, aprender com ele, mas substituir ele, nunca. É um grande jogador, um ídolo, e para mim jogar ao lado dele é um orgulho grandíssimo.

Lucho Acosta foi contratado junto ao FC Dallas e custou US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões, na cotação atual) ao Fluminense. O clube adquiriu a totalidade dos direitos do argentino, que assinou contrato até o fim de 2028.