Apresentado no Fluminense, Santi Moreno fala em sonhar como John Arias

Novo reforço de Renato Gaúcho para o ataque do Fluminense, Santi Moreno foi apresentado oficialmente pelo clube no início da tarde desta quinta-feira (21). O colombiano de 25 anos, que foi revelado pelo América de Cali e estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos, se disse "feliz e emocionado" por ter ser acertado com o tricolor carioca e espera seguir os passos de um compatriota que fez sucesso no clube: John Árias.

— Estou muito feliz por todos os sonhos realizados pelo meu compatriota. É uma responsabilidade muito grande, a qual espero enfrentar com toda a responsabilidade, com alegria e divertimento no campo. Acho que tanto como ele, que tinha muitos sonhos aqui e por isso lutava dia a dia, deu o melhor de si, eu também, com essa mesma alegria, com essa mesma motivação, darei o meu melhor — afirmou Santi Moreno.

— Estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui. Estou crescendo mais como pessoa, como jogador, tenho companheiros como Acosta, todos que podemos ver dentro do campo... Tenho muito o que aprender de cada um e estou desfrutando muito dos treinamentos e dos dias no Clube.

Além de Santi Moreno, Lucho Acosta também é apresentado

Outro reforço do Flu nesta janela de transferências, Lucho Acosta também foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira. Ele se disse amante do futebol brasileiro e afirmou que o desempenho do tricolor carioca no Mundial de Clubes ajudou na transferência para o País.

— Como argentino e amante do futebol, eu assisto muito ao futebol brasileiro. A imagem do Fluminense ficou no topo no Mundial de Clubes, porque fez um bom trabalho. Assisti a todas as partidas e foi uma decisão que começou a partir disso. Ter visto o Fluminense, como era a maneira de jogar, foi algo que me impulsou a vir para cá — disse Acosta.

