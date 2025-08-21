Confira a íntegra da apresentação dos reforços no Fluminense

O Fluminense apresentou nesta quinta-feira (21) os dois reforços contratados na atual janela de transferência para o restante da temporada. O meia-atacante argentino Lucho Acosta e o atacante colombiano Santiago Moreno, que concederam entrevista no CT Carlos Castilho. Veja como foi:

Anunciado em 8 de agosto, Lucho Acosta já esteve relacionado para as últimas três partidas do Fluminense. Ele chegou a atuar no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando o tricolor carioca venceu o América de Cali por 2 a 1 na Colômbia.

Acosta e Moreno chegam ao Fluminense do futebol dos Estados Unidos

Acosta, de 31 anos, foi contratado junto ao FC Dallas e custou US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões, na cotação atual) ao Fluminense. O clube adquiriu a totalidade dos direitos do argentino, que assinou contrato até o fim de 2028.

Já o novo reforço de Renato Gaúcho para o ataque, Santiago Moreno, ainda não entrou em campo pelo Fluminense, mas está regularizado e pode fazer a estreia no sábado (23), diante do Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão. O colombiano de 25 anos foi revelado pelo América de Cali e estava no Portland Timbers, dos Estados Unidos. Santi Moreno assinou com o Fluminense até o fim de 2029.