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FluTV leva ídolos à transmissão com mais de 6 horas na semifinal da Libertadores

Cobertura reuniu Cano, John Kennedy, Felipe Melo e Washington Coração Valente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 17:30
Atualizado há 31 minutos
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Jhon Kennedy e German Cano na FluTV, durante a semifinal da Libertadores.
Jhon Kennedy e German Cano na transmissão da FluTV para a semifinal da Libertadores (Foto: Divulgação)

A FluTV realizou uma cobertura especial na última quarta-feira para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com mais de seis horas de transmissão, sendo quatro horas de pré-jogo, o canal alcançou 110 mil visualizações e reuniu ídolos do clube, jornalistas, artistas e influenciadores em uma programação dedicada à partida.

Entre os principais nomes que participaram da cobertura estiveram Germán Cano, John Kennedy e Felipe Melo, trio campeão da América em 2023. A transmissão também contou com os ídolos Washington Coração Valente e Gabriel Gubela, além dos jornalistas Paulo Vinicius Coelho e Rafael Marques.

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Gabriel Gubela durante transmissão especial da FluTV
Gabriel Gubela durante transmissão especial da FluTV (Foto: Divulgação)

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A programação também levou a equipe da FluTV para os arredores do Maracanã. Em um totem montado do lado de fora do estádio, Tartá e Lucas Lustoza acompanharam a movimentação e interagiram com o ambiente da torcida tricolor. Repórteres espalhados pela região completaram a cobertura externa.

Torcida do Fluminense durante participação na transmissão com o influenciador Gugu Tricolor
Torcida do Fluminense durante participação na transmissão com o influenciador Gugu Tricolor (Foto: Divulgação)

Outro destaque foram as imagens exclusivas da preparação do Fluminense para o confronto. A transmissão registrou a chegada da delegação ao hotel para a preleção, a saída dos jogadores e o trajeto até o Maracanã, incluindo imagens aéreas feitas com drone.

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Felipe Melo na transmissão da FluTV para a semifinal da Libertadores
Felipe Melo na transmissão da FluTV para a semifinal da Libertadores (Foto: Divulgação)
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