A FluTV realizou uma cobertura especial na última quarta-feira para o confronto entre Fluminense e Palmeiras, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com mais de seis horas de transmissão, sendo quatro horas de pré-jogo, o canal alcançou 110 mil visualizações e reuniu ídolos do clube, jornalistas, artistas e influenciadores em uma programação dedicada à partida.

Entre os principais nomes que participaram da cobertura estiveram Germán Cano, John Kennedy e Felipe Melo, trio campeão da América em 2023. A transmissão também contou com os ídolos Washington Coração Valente e Gabriel Gubela, além dos jornalistas Paulo Vinicius Coelho e Rafael Marques.

continua após a publicidade

Gabriel Gubela durante transmissão especial da FluTV (Foto: Divulgação)

➡️ Wesley Natã celebra gol pelo Fluminense na Libertadores: 'Ficha ainda não caiu'

A programação também levou a equipe da FluTV para os arredores do Maracanã. Em um totem montado do lado de fora do estádio, Tartá e Lucas Lustoza acompanharam a movimentação e interagiram com o ambiente da torcida tricolor. Repórteres espalhados pela região completaram a cobertura externa.

Torcida do Fluminense durante participação na transmissão com o influenciador Gugu Tricolor (Foto: Divulgação)

Outro destaque foram as imagens exclusivas da preparação do Fluminense para o confronto. A transmissão registrou a chegada da delegação ao hotel para a preleção, a saída dos jogadores e o trajeto até o Maracanã, incluindo imagens aéreas feitas com drone.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense