O Tour da Taça do Mundial de Clubes da Fifa chega ao Fluminense nesta semana. A programação do clube será dividida em dois dias e quatro localidades: na quarta-feira (7), o troféu será exposto no Cristo Redentor e na sede social em Laranjeiras, e na quinta-feira (8), no Maracanã e Pão de Açucar.

A taça já passou por Botafogo e passa pelas mãos do Flamengo entre segunda (5) e terça-feira (6). Durante os dias previstos e horários estipulados pelo Flu, torcedores poderão tirar fotos, enquanto sócios terão benefícios exclusivos disponíveis para resgate a partir das 18h desta segunda-feira, na plataforma do Sócio-Futebol.

Programação do Fluminense para o Tour da Taça do Mundial

Quarta-feira (7)

Entre 7h30 e 9h, a taça estará exposta no Cristo Redentor para visitação. O Flu sorteará três sócios para conhecer o troféu em horário exclusivo e com transporte providenciado pelo clube.

Depois entre 13h e 20h, ficará exposta no Salão Nobre da sede, em Laranjeiras, na Rua Álvaro Chaves, número 51. Para a sessão, o Fluminense vai disponibilizar 100 "fast pass", que darão direito a uma fila especial aos sócios que resgatarem a experiência. Ainda, dez convites para uma área vip com buffet estarão disponíveis para sorteio.

Quinta-feira (8)

O penúltimo destino da taça será o Maracanã. Primeiro haverá um ensaio fotográfico no campo e, na sequência, ficará exposta de 11h às 13h. Dez sócios poderão resgatar a experiência de acompanhar as fotos no gramado e aqueles que estiverem no tour do estádio também poderão posar ao lado da taça, basta validar o CPF.

Por fim, irá ao Pão de Açucar, onde ficará exposta a partir das 16h. A experiência para os sócios é a mesma do Cristo Redentor e está disponível na plataforma do Sócio-Futebol.

Jogadores do Fluminense já conheceram a taça

A taça do Mundial esteve no Maracanã já no sábado (3) e os jogadores do Fluminense aproveitaram para registrar o primeiro "encontro" após a vitória sobre o Sport por 2 a 1. Nas redes sociais, o clube postou fotos dos atletas ao lado de filhos e familiares.

O Grupo do Flu no Mundial de Clubes tem Borussia Dortmund, da Alemanha, Ulsa, da Coréia do Sul, e Mamelodi Sundiowns, da África do Sul. A estreia será contra os alemães em 17 de junho. Em seguida, enfrenta o time coreano no dia 21 e, por fim, o sul-africano no dia 25.