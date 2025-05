Fluminense vira nos acréscimos e vence o Sport pelo Brasileirão

Com gol nos acréscimos, o Fluminense virou para cima do Sport e voltou a vencer no Brasileirão, em partida válida pela sétima rodada. Pablo abriu o placar para os visitantes no Maracanã e Serna deixou tudo igual. No último lance do jogo, Everaldo balançou as redes e garantiu a vitória por 2 a 1.

Com o resultado, o Fluminense sobe momentaneamente para a quarta colocação, com 13 pontos. Já o Sport segue na lanterna do campeonato, com 2.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Como de costume, o Fluminense começou o jogo em alta intensidade. Mesmo tendo mais a bola, o Sport teve a primeira chance ao recuperar a posse no campo de defesa e armar um contra ataque pela esquerda, mas Fábio fez a defesa e depois a zaga afastou o perigo. Depois disso, o Flu voltou a pressionar o campo adversário e apostou em jogadas pela esquerda, com Fuentes e Canobbio, além de Arias, atuando como um meia em algumas ocasiões.

Embora tenha tido poucas oportunidades, o Sport foi perigoso e eficiente, e abriu o placar aos 25 minutos, com Pablo, de cabeça, após cruzamento certeiro de Lucas Lima. O Leão cresceu com o gol e quase ampliou nos minutos seguintes com Chrystian Barletta, que chutou para a defesa Fábio, e, no rebote Atencio acertou a trave.

Sob vaias da torcida, o Fluminense tentou empatar em subida pela esquerda que terminou em finalização perigosa de Canobbio, que mais tarde também tentou de cabeça, mas parou em Caíque. O Tricolor seguiu investindo na bola aérea: com Ganso, que tentou encobrir o goleiro mas exagerou na força, depois com Arias, que recebeu bola escorada de Ignácio na pequena área, mas errou o alvo.

Pablo jogador do Sport comemora seu gol durante partida contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Segundo tempo

Com a vantagem, o Sport voltou confiante para a segunda etapa, tendo mais volume e equilibrando as ações em relação ao primeiro tempo, mas sem levar perigo ao gol de Fábio. Levando vantagem nas bolas aéreas, o Flu teve boas chegadas em cabeçada perigosa de Everaldo, que Caíque colocou para escanteio, e depois de Freytes, para a defesa segura do goleiro. E o empate saiu logo em seguida, aos 15 minutos, com Serna, que cabeceou livre após jogada individual de Arias pelo corredor direito.

O empate acendeu a torcida tricolor e o time, que quase chegou à virada com Serna, ao tentar driblar Caíque, mas o goleiro saiu bem e impediu o segundo gol. Aos 27, Arias arrancou em jogada individual e caiu na área em disputa com João Silva. A arbitragem marcou o pênalti, mas anulou após revisar o lance no VAR.

O jogo esfriou depois disso e o Sport voltou a atacar aos 43 minutos em finalização travada de Hereda e defesa tranquila de Fábio. Nos acréscimos, o time de Renato Gaúcho armou contra-ataque com Lezcano e Arias, para conclusão de Everaldo, mas pararam novamente em Caíque. Nos acréscimos, após mais uma jogada do colombiano, Everaldo teve a última chance do jogo, balançando as redes para virar o jogo no Maracanã.

O que vem pela frente para o Fluminense e Sport

O Tricolor volta a campo na quinta feira (8), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o GV San José, na Bolívia. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Depois, no domingo (11), enfrenta o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Já o Sport terá a semana para se preparar para o seu próximo confronto, que também será no domingo (11). Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, joga contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SPORT

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Pablo (26/1T); Kevin Serna (15/2T), Everaldo (51/2T)

🟨 Cartões amarelos: Atencio (SPO), Hereda (SPO), Lucas Lima (SPO), Caíque (SPO)

💸 Renda: R$ 770.363,00

🧑‍🤝‍🧑 Público: 18.754

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli (Lezcano), Hércules (Nonato) e Ganso (Lima); Canobbio (Kevin Serna), Arias e Everaldo.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Christian Rivera, Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Barletta (Arthur Sousa); Atencio (Lenny Lobato) e Pablo (Carlos Alberto).