Após a grande atuação na partida do Fluminense contra o Internacional, pela Copa do Brasil, Guga foi elogiado por Renato Gáucho. O lateral direito, que vem jogando improvisando na esquerda, está nos meses finais de contrato e já pode assinar pré-contrato com outro clube.

O vínculo do jogador é válido até dezembro de 2025 e, conforme apuração do Lance!, ainda não há conversas para renovação. Guga vem atuando deslocado por conta da lesão de Fuentes e Renê, que atuam na posição.

➡️ Fluminense acumula lesões em mês decisivo nas Copas

— O Guga é um cara que eu admiro por tudo, como jogador, como pessoa. Ele é um dos líderes também do grupo, faz colocações importantes, bonitas, e sempre que eu preciso dele, ele dá conta do recado. Seja na lateral direita, seja na lateral esquerda, improvisado nesses dois, três últimos jogos praticamente, ele foi muito bem. Eu gosto de jogadores que atuam em mais de uma posição. Ele tem atuado na lateral esquerda e tem ido muito bem, tem jogado bastante. É importante esse tipo de jogador para o técnico — disse Renato Gaúcho.

Guga em campo pelo Fluminense contra o Internacional (Foto: Lucas Merçon/FFC)

No início da temporada, o Flu procurou o estafe do jogador para tratar da negociação, mas os valores apresentados não agradaram. Dessa forma, as partes devem iniciar novas tratativa, uma vez que é valorizado pela comissão técnica.

No confronto, o lateral se destacou defensivamente - ofensivamente foi um jogo ruim do coletivo. De acordo com dados do Sofascore, foram oito corte, quatro interceptações e a maioria dos duelos ganhos pelo chão (4/6) e pelo alto (5/6).

Outro jogador em situação semelhante é Manoel. O contrato do zagueiro também vence no final do ano e ainda não foi procurado para renovar. Em 2024, quando extendeu seu vínculo por mais uma temporada, aceitou uma redução salarial para permanecer no Tricolor.

Na decisão contra o Colorado, o jogador foi titular ao lado de Freytes na ausência de Thiago Silva e Ignácio, atualmente no departamento médico por uma lesão muscular e no ligamento colateral medial do joelho, respectivamente.

— Você falou sobre o Manoel, que era o quinta, sexto. O Manoel sempre esteve no bolo dos jogadores, concentrou, sempre treinou, é um grande profissional. Falo para eles treinem forte para jogarem forte. Porque daqui a pouco vai aparecer a oportunidade. Porque se o jogador acha que não está no esquema do treinador, não está jogando e daqui a pouco aparece a oportunidade. Se ele não der conta, aí está todo mundo vendo. Todo jogador que tem entrado, o próprio Guga improvisado na lateral (esquerda) deu conta do recado. Esse grupo é muito bom, apesar de que muita gente acha que a gente precisa de reforços. Óbvio que quanto mais reforços, melhor. Em momento algum me aborreci, pelo contrário. Sempre procurei dar força para todos eles. A única coisa que cobro é a resposta dentro de campo — comentou o treinador do Fluminense.

