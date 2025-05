Torcedores do Fluminense protestam contra arbitragem

Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no Maracanã, a torcida do Fluminense está indignada com a arbitragem. Aos 26 minutos do segundo tempo, após jogada individual, o atacante Jhon Arias invadiu a área, foi tocado e o árbitro Rafael Rodrigo Klein apontou para marca da cal. Após ser acionado pelo VAR, o árbitro reviu o lance na cabine e resolveu anular pênalti.

Este, no entanto, é o terceiro pênalti anulado em cima do colombiano no Campeonato Brasileiro. Nos jogos contra Vitória e Botafogo, o Tricolor já havia reclamado sobre a não marcação em cima de Arias. O jogo foi decidido no último minuto, após belíssima jogada individual do colombiano pela direita, que cruzou na medida para Everaldo virar a partida.

Arias em ação contra o Sport, no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Como de costume, o Fluminense começou o jogo em alta intensidade. Mesmo tendo mais a bola, o Sport teve a primeira chance ao recuperar a posse no campo de defesa e armar um contra ataque pela esquerda, mas Fábio fez a defesa e depois a zaga afastou o perigo. Depois disso, o Flu voltou a pressionar o campo adversário e apostou em jogadas pela esquerda, com Fuentes e Canobbio, além de Arias, atuando como um meia em algumas ocasiões.

Embora tenha tido poucas oportunidades, o Sport foi perigoso e eficiente, e abriu o placar aos 25 minutos, com Pablo, de cabeça, após cruzamento certeiro de Lucas Lima. O Leão cresceu com o gol e quase ampliou nos minutos seguintes com Chrystian Barletta, que chutou para a defesa Fábio, e, no rebote Atencio acertou a trave.

Sob vaias da torcida, o Fluminense tentou empatar em subida pela esquerda que terminou em finalização perigosa de Canobbio, que mais tarde também tentou de cabeça, mas parou em Caíque. O Tricolor seguiu investindo na bola aérea: com Ganso, que tentou encobrir o goleiro mas exagerou na força, depois com Arias, que recebeu bola escorada de Ignácio na pequena área, mas errou o alvo.

Segundo tempo

Com a vantagem, o Sport voltou confiante para a segunda etapa, tendo mais volume e equilibrando as ações em relação ao primeiro tempo, mas sem levar perigo ao gol de Fábio. Levando vantagem nas bolas aéreas, o Flu teve boas chegadas em cabeçada perigosa de Everaldo, que Caíque colocou para escanteio, e depois de Freytes, para a defesa segura do goleiro. E o empate saiu logo em seguida, aos 15 minutos, com Serna, que cabeceou livre após jogada individual de Arias pelo corredor direito.

O empate acendeu a torcida tricolor e o time, que quase chegou à virada com Serna, ao tentar driblar Caíque, mas o goleiro saiu bem e impediu o segundo gol. Aos 27, Arias arrancou em jogada individual e caiu na área em disputa com João Silva. A arbitragem marcou o pênalti, mas anulou após revisar o lance no VAR.

O jogo esfriou depois disso e o Sport voltou a atacar aos 43 minutos em finalização travada de Hereda e defesa tranquila de Fábio. Nos acréscimos, o time de Renato Gaúcho armou contra-ataque com Lezcano e Arias, para conclusão de Everaldo, mas pararam novamente em Caíque. Nos acréscimos, após mais uma jogada do colombiano, Everaldo teve a última chance do jogo, balançando as redes para virar o jogo no Maracanã.