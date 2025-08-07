Torcedores se animam com eliminações na Copa do Brasil: ‘Caiu no colo’
Flamengo e Palmeiras caíram nesta quarta-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
Até os rivais têm consciência de que Palmeiras e Flamengo estavam entre os favoritos para levar a Copa do Brasil. Dito isso, os dois clubes foram eliminados e abriram margem para torcedores de muitos clubes começarem a sonhar com o cobiçado título.
- Fora de Campo
Dublador revela fala misteriosa de Daronco em Palmeiras x Corinthians
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Fala de Filipe Luís após eliminação do Flamengo divide opiniões: ‘Bizarra’
Fora de Campo07/08/2025
- Fora de Campo
Jornalista da Globo vê Palmeiras prejudicado contra o Corinthians e diz: ‘Inaceitável’
Fora de Campo07/08/2025
Na Arena MRV, o Atlético-MG bateu o Flamengo nos pênaltis e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil depois de perder no tempo normal por 1 a 0. Já no Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 e também avançou para a próxima fase do torneio.
➡️Caio Ribeiro reprova atitude e manda recado para torcida do Palmeiras
Com as eliminações de Palmeiras e Flamengo, torcedores de Botafogo, Vasco, Corinthians, Fluminense e Atlético-MG começaram a sonhar de maneira ainda mais realista com uma possível conquista da Copa do Brasil. Vale ressaltar que Cruzeiro e Vasco ainda precisam se garantir nas quartas de final. Veja abaixo.
Veja reações de torcidas após eliminações na Copa do Brasil
Eliminações de Flamengo e Palmeiras
O Flamengo venceu no tempo normal por 1 a 0, com gol de Everton Cebolinha, mas foi o Atlético-MG que se classificou na Copa do Brasil. O Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3, com ótima atuação de Everson. O goleiro atleticano defendeu uma penalidade e marcou o gol da classificação. No jogo de ida, o Galo tinha vencido por 1 a 0 com gol de Cuello.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
"Coração quente e cabeça fria", o lema de Abel Ferreira, embalou o Palmeiras em diversas vitórias desde 2020, mas nesta quarta-feira (6), serviu ao Corinthians. O Timão bateu o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Matheus Bidu e Gustavo Henrique fizeram os gols da partida. Na ida, o Timão tinha vencido por 1 a 0 com gol de Memphis Depay.
- Matéria
- Mais Notícias