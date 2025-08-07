menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores se animam com eliminações na Copa do Brasil: ‘Caiu no colo’

Flamengo e Palmeiras caíram nesta quarta-feira (6)

arrascaeta
imagem cameraFlamengo foi eliminado da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/08/2025
12:51
  • Matéria
  • Mais Notícias

Até os rivais têm consciência de que Palmeiras e Flamengo estavam entre os favoritos para levar a Copa do Brasil. Dito isso, os dois clubes foram eliminados e abriram margem para torcedores de muitos clubes começarem a sonhar com o cobiçado título.

continua após a publicidade

Na Arena MRV, o Atlético-MG bateu o Flamengo nos pênaltis e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil depois de perder no tempo normal por 1 a 0. Já no Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 e também avançou para a próxima fase do torneio.

➡️Caio Ribeiro reprova atitude e manda recado para torcida do Palmeiras

Com as eliminações de Palmeiras e Flamengo, torcedores de Botafogo, Vasco, Corinthians, Fluminense e Atlético-MG começaram a sonhar de maneira ainda mais realista com uma possível conquista da Copa do Brasil. Vale ressaltar que Cruzeiro e Vasco ainda precisam se garantir nas quartas de final. Veja abaixo.

continua após a publicidade
MG - BELO HORIZONTE - 10/11/2024 - COPA DO BRASIL 2024, ATLETICO X FLAMENGO - Arrascaeta jogador do Flamengo lamenta durante partida contra o Atletico no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Gilson Lobo/AGIF

Veja reações de torcidas após eliminações na Copa do Brasil

Eliminações de Flamengo e Palmeiras

O Flamengo venceu no tempo normal por 1 a 0, com gol de Everton Cebolinha, mas foi o Atlético-MG que se classificou na Copa do Brasil. O Galo venceu nos pênaltis por 4 a 3, com ótima atuação de Everson. O goleiro atleticano defendeu uma penalidade e marcou o gol da classificação. No jogo de ida, o Galo tinha vencido por 1 a 0 com gol de Cuello.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Coração quente e cabeça fria", o lema de Abel Ferreira, embalou o Palmeiras em diversas vitórias desde 2020, mas nesta quarta-feira (6), serviu ao Corinthians. O Timão bateu o rival por 2 a 0, no Allianz Parque, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Matheus Bidu e Gustavo Henrique fizeram os gols da partida. Na ida, o Timão tinha vencido por 1 a 0 com gol de Memphis Depay.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias