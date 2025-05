De sete rodadas disputadas, o Fluminense chegou a quarta vitória no Brasileirão, sendo três delas com gols nos acréscimos. Dessa forma, 9 dos 13 pontos feitos pelo Tricolor foram conquistados nos minutos finais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Além da vitória contra o Sport, com gol de Everaldo aos 51 minutos do segundo tempo, o Flu também venceu o Santos por 1 a 0 e o Bragantino por 2 a 1. Todos tiveram um roteiro parecido, em que o Tricolor teve mais chances, mas não conseguiu ser efetivo. Contra o Peixe, o gol também saiu aos 51 e, contra o Massa Bruta, aos 47.

Fluminense 2 x 1 Bragantino, 2ª rodada

Ganso e Martinelli comemoram o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

A chegada de Renato Gaúcho trouxe impactos imediatos e visíveis na equipe tricolor e isso ficou visível já na estreia contra o Bragantino. Depois de perder na primeira rodada para o Fortaleza com uma atuação abaixo, o Flu fez um bom primeiro tempo contra o Massa Bruta e saiu com a vitória parcial no intervalo com gol de Lima. No entanto, sofreu na segunda etapa e levou o empate, mas não desistiu do jogo e, aos 47, Martinelli estava bem posicionado para aproveitar e garantir os três pontos.

continua após a publicidade

Fluminense 1 x 0 Santos, 3ª rodada

Samuel Xavier comemora seu gol diante da torcida do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Contra o Santos, o jogo foi diferente. O Fluminense teve mais posse e mais volume por paticamente 90 minutos. Contudo, assim como foi contra Sport e Aparecidense, o time pecou nas conclusões e não conseguiu tirar o zero do placar até os 51 minutos, quando Samuel Xavier teve chute desviado direto no ângulo adversário para dar ao time a segunda vitória no Brasileirão.

Pela Sul-Americana também teve

Unión Española 1 x 1 Fluminense, 3ª rodada

Nonato comemora o gol de empate do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Não foi pelo Brasileirão, mas o resultado também foi importante e merece ser mencionado. Jogando no Chile e com um time misto de reservas e sub-20, o Fluminense conseguiu trazer um ponto para o Rio de Janeiro com um golaço de Nonato no apagar das luzes. O time sofreu com a velocidade dos chilenos durante a partida e encontrou dificuldade de criação, mas se segurou até os 35 do segundo tempo, quando Aranguiz marcou para o time da casa. Entretanto, aos 48 minutos, a bola sobrou nos pés do meia que arriscou de longe e acertou o alvo para igualar o placar. O juiz apitou o fim da partida logo em seguida.

continua após a publicidade

Provando do prório veneno

Fluminense 1 x 1 Vitória, 5ª rodada, Brasileirão

Depois de vencer dois jogos com gols nos acréscimos, foi a vez do Fluminense sofrer com o próprio veneno. No jogo contra o Vitória, no Maracanã, os comandados de Renato Gaúcho tiveram as principais chances do jogo e Germán Cano inaugurou o marcador aos 35 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, empilhou chances e não ampliou a vantagem, fazendo valer a máxima do futebol que "quem não faz, leva" e, aos 45, Lucas Braga marcou para os visitantes.