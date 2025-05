PUBLIEDITORIAL

O troféu da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025 está em terras brasileiras e, Budweiser, como a cerveja oficial do torneio, convocou uma escolta pesada para proteger esse grande prêmio: Lúcio, capitão do penta, Júnior Baiano, ídolo de Flamengo e Palmeiras, Marcão, ícone do Fluminense, e Joel Carli, referência do Botafogo. Juntos, eles formam a Linha de Defesa que garante a segurança da taça em uma campanha inédita da marca.

continua após a publicidade

Em busca de manter o troféu no mais alto nível de proteção, a Budweiser optou por esses jogadores que carregam uma forte identificação com a torcida, além de uma reputação de defensores implacáveis dentro de campo. Os icônicos jogadores foram escolhidos após uma pesquisa pelas redes sociais.

- Budweiser é a marca que conecta as pessoas ao que elas amam, de música a futebol. Essa é a primeira edição do campeonato nesse formato, com um troféu desenhado para brilhar os olhos e que se tornou um dos mais bonitos e desejados do mundo. Tê-lo aqui em terras brasileiras ‘pede’ por uma segurança reforçada — ou melhor, uma Linha de Defesa de respeito. Por isso, unimos nomes tão temidos do futebol, que vão dar tudo de si para garantir que nada aconteça com o troféu - diz Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil.

continua após a publicidade

A marca também pensou em uma forma divertida de levar a taça aos torcedores e realizará um evento gratuito na tarde de domingo, 4 de maio, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O público poderá tirar foto com o troféu e participar de atividades interativas que valerão brindes, além de conseguir interagir com jogadores renomados como Kelvin, astro do Kings League, e a chance de passar pela Linha de Defesa, encarando o próprio Lúcio, em um mata-mata que vale uma foto com o ídolo e o troféu.

➡️Assista ao filme clicando neste link

➡️ A Budweiser é a patrocinadora do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Beba com moderação!

Como participar do evento da Budweiser

Os interessados devem se cadastrar na plataforma Ingresse e resgatar os ingressos gratuitos. Cada CPF terá direito a dois convites, e a entrada no evento está sujeita à lotação máxima do espaço. A participação é destinada a maiores de 18 anos.

continua após a publicidade

Promoção “Bud Te Leva”

A Budweiser vai levar torcedores brasileiros para assistirem à final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, além de dar muitos prêmios instantâneos. Para participar da promoção “Bud Te Leva”, basta comprar Budweiser e cadastrar o cupom no site oficial.

Comprou Bud Zero? As chances dobram! Também vale pedir pelo Zé Delivery — é só cadastrar o número do pedido e torcer. Confira as condições de participação e o regulamento no site.

Além da ação, Budweiser ainda prepara outras surpresas para este Mundial inédito, que acontece pela primeira vez com novo formato e clubes de todos os continentes. Acompanhe as novidades nas redes sociais de Bud.

Conteúdo patrocinado pela Budweiser, patrocinadora do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Beba com moderação!