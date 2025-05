Botafogo leva a taça à favela e marca 1º gol do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da Fifa começa apenas em 14 de junho, mas o Botafogo marcou seu primeiro gol já nesta sexta-feira, 2 de maio. Primeiro dos quatro clubes brasileiros a receber o Tour da Taça do Mundial, o alvinegro carioca podia muito bem escolher como moldura para a imagem inicial do troféu em solo brasileiro o museu do clube, a estátua do Manequinho ou o gramado do Nilton Santos. Em vez disso, optou por subir o morro e colocar a taça junto ao torcedor mais humilde, rodeada por crianças gritando o nome de seus ídolos, na mais pura imagem do verdadeiro espírito do futebol nacional.

➡️Saiba tudo sobre o Mundial de Clubes da Fifa!

Por escolha única e exclusiva do Botafogo, o Tour da Taça do Mundial de Clubes no Brasil começou no alto da Tavares Bastos, uma favela localizada no Catete, na zonal sul do Rio. O clube levou para lá Marlon Freitas, Gregore, Alex Telles e Igor Jesus, que para as crianças da comunidade foram atração ainda maior do que troféu cobiçado por milhões de torcedores mundo afora.

— Trazer a Taça do Mundial de Clubes para uma comunidade engrandece ainda mais, e eu sei o que é isso. Ver a alegria dessas crianças é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui, e o Botafogo está de parabéns por trazer essa taça para a comunidade. Mostra para as crianças que dá para sonhar, e que dá para realizar também — disse o capitão Marlon Freitas.

E é importante ressaltar que todos os quatro jogadores demonstraram alegria genuína em estar lá naquele momento, mesmo que para isso tenham tido que dar um gás extra para vencer a programação do dia. O quarteto saiu do último treino do Botafogo e foi levado ao alto do morro enquanto o restante da delegação já começava os preparativos para a viagem a Salvador, onde neste sábado o time encara o Bahia pelo Brasileirão. Da Tavares Bastos, os quatro seguiram direto para o aeroporto.

Taça do Mundial de Clubes percorre diferentes países

O Tour da Taça do Mundial de Clubes percorre todos os países que têm representantes na competição. É uma forma de divulgar o torneio, e em geral o troféu vem sendo exposto em estádios e sedes de clubes para um grupo restrito de pessoas. Cada clube faz a ação que bem entender — e o próprio Botafogo terá uma neste sábado, na sede de General Severiano. Poucos, porém, optam por levar o troféu concebido por uma das joalherias mais famosas do mundo para o meio do povão

— É o maior orgulho, maior satisfação e felicidade, ver essa criançada aí, com a camisa do Botafogo, pulando e se divertindo. Isso não tem preço — disse o taxista Daniel Ferreira, morador da favela e que foi com os três filhos pequenos.

— A gente imaginava o evento, mas não imaginava que fossem aparecer quatro jogadores do elenco principal. O pessoal campeão veio trazer essa energia, foi bacana — acrescentou Teixeira.

Definitivamente, o Botafogo soube aproveitar o Tour da Taça do Mundial de Clubes.