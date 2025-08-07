Canobbio voltou a marcar e o Fluminense empatou com o Internacional em 1 a 1 no Maracanã, mas garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil pelo placar agregado de 3 a 2. No jogo de ida, Everaldo marcou duas vezes para colocar o Flu em vantagem e, na volta, o uruguaio foi o autor do gol tricolor.

O jogador não balançava as redes desde maio, na derrota por 3 a 2 para o Atlético-MG, pelo Campeoanto Brasileiro. Com o gol desta quarta-feira (6), o atacante chegou ao seu segundo na competição e sétimo pelo Tricolor. Após a partida, ele comentou sobre a importância de voltar a marcar e dedicou a classificação a Diego Arantes, preparador físico do time, que faleceu nesta terça-feira (5) em decorrência de um câncer.

— Sempre bom marcar. Mas depois que eu fiz o gol, sete minutos depois, fraturei o rosto. Depois saí e não consegui jogar. O jogo contra o Borussia, jogo grande também lá (no Mundial), competição diferente. Aí voltar, tentar trabalhar um pouco a mente, porque meu companheiro estava em um ritmo muito alto. E isso foi bom para mim. Trabalhar dia a dia com ele. Consegui pegar o ritmo de novo, porque se ele estava jogando, estava tentando voltar o ritmo. Lá dentro uma família no CT que sentiu a perda do Diegão. E hoje o jogo foi por ele. O esforço de hoje de tudo foi por ele, pela família também. Mandar um abraço muito grande também para a família dele. A classificação de hoje foi para ele — declarou Canobbio, homenageando o ex-companheiro de Fluminense.

Apesar da seca de gols, Canobbio não se deixou abalar negativamente. Usou do momento para mostrar outras valências em campo, sendo o atacante escolhido quando o time precisa de maior proteção, já que demonstra empenho na marcação e na recomposição. O atacante revelou que seguir as orientações de Renato Gaúcho foi fundamental para que voltasse a balançar as redes.

— Tenho uma frase que o treinador Renato fala: ela (a bola) chega, seja redonda, oval, tem que estar preparado. Everaldo brigou, como sempre faz, o trabalho dele é muito bom, brigando por todas as bolas. E chegou, acreditei na briga dele, ficou na boa de mim, com confiança e determinação, foi um gol bonito, mas ainda falta mais, estou trabalhando para isso, com muita tranquilidade e vou continuar por o mesmo caminho.

Ronaldo, do Internacional, e Canobbio, do Fluminense, em partida pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Na ponta, onde joga Canobbio, a concorrência é forte dentro do Fluminense. Keno, Soteldo (lesionado) e Kevin Serna são os principais jogadores da posição, tendo ainda Paulo Baya, Lavega e Riquelme Felipe, com menos oportunidade. Em maio, o uruguaio sofreu uma fratura no rosto e correu contra o tempo para se recuperar a tempo do Mundial. Ele contou sobre a motivação para voltar ao ritmo o quanto antes.

— A conversa é muito simples. Depois da Copa do Mundo, voltamos como se fosse uma família. A disputa por posições é muito natural. O Keno tem experiência e é campeão de tudo aqui, ele é um veterano atual. Ele dá uma referência muito boa, é muito parceiro. O Kevin também. Eles são todos muito gente boa, sem falar como jogadores. Mas a competição é muito saudável, muito natural. Isso é bom porque eleva o nível de todos. Quem estiver melhor vai jogar, e quem estiver atrás tem que contribuir em determinado momento. Esperar as oportunidades, como eu fiz, jogar muito, esperar. Trabalhar mentalmente, porque é a parte mais difícil do futebol. Acho que hoje, a mente é 90% do que realmente aparece. Então, estou feliz como um grupo que a gente têm, como o trabalho que fizemos, com uma classificação, lógico. E agora é mudar uma página que no sábado temos uma longa viagem, um jogo muito difícil para nós.

Com o empate contra o Colorado, o Flu voltou a ter uma sequência positiva e está há três jogos sem perder, sendo duas vitórias. Depois da volta dos Estados Unidos, o time perdeu quatro seguidas, contrariando as expectativas de quem acompanhou a grande campanha até a semifinal.

— Como você falou, foi um alívio muito grande da situação, mas também felicidade. O calendário é muito intenso, a gente sabe que tem muitos jogos pela frente, temos um plentel muito grande, um grupo muito bom, qualificado. Foi difícil mudar a chave para sair da Copa do Mundo, em todas as expectativas que você falou. E chegar aqui e tentar mudar rápido o chip foi difícil, a gente voltou e não conseguia jogar da maneira que a gente sabe jogar. E aos poucos vai tomando forma o jogo, o grupo, a filosofia que a gente quer mostrar. A gente mostrou lá na Copa, tinha mostrado antes para a Copa. Paciência, trabalho, com humildade. Eu gostei muito do Fluminense de entrar no CT e saber que todo mundo tem muita humildade, sacrifício, gana de treinar, de melhorar.

