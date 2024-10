Fluminense pode enfrentar o Grêmio com mudanças de peso no time titular

Mano Menezes deve ganhar opções no Fluminense para a reta final da temporada (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá cinco dias até a próxima partida contra o Grêmio e tempo pode promover mudanças de peso no time titular. O jogo entre tricolores será na sexta-feira (1), às 21h, no Maracanã. Neste sábado (26), o Tricolor foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 1, no Barradão.

Mesmo com o revés na última rodada, o Fluminense ainda vive um dos melhores recortes da temporada. A boa notícia é que o time terá uma semana cheia para treinos e descansos. Com as eliminações nos torneios mata-mata, o foco ficou 100% para a fuga do rebaixamento, que já não parece ser a maior das preocupações.

Fluminense ainda sonha no Brasileirão

O nível de futebol e competitividade apresentado pelo time de Mano Menezes nas últimas semanas indica que a tendência é que o Tricolor se afaste cada vez mais da zona do rebaixamento. Com isso, as aspirações crescem. Neste momento, mesmo que como sonho distante, a classificação para a Pré-Libertadores não é descartada.

Um aliado do time nesse aspecto é o salto que pode ser apresentado ainda nesta temporada. O ano do Fluminense foi recheado de lesões e problemas com peças-chave do elenco. Esta semana livre, porém, pode coincidir com o retorno de uma parte desses nomes.

Nomes de peso retornando

A volta mais esperada deve ser a de Thiago Silva. O zagueiro ainda não tem previsão para voltar a jogar, mas faz tratamento intensivo para se recuperar de dores no calcanhar esquerdo. O camisa 3 foi o personagem principal da reviravolta do Fluminense na temporada. Mesmo que sem datas previstas, a semana livre pode ser um componente importante para a recuperação do Monstro.

No meio-campo, Bernal e Nonato também devem pintar novamente, o segundo ainda aos poucos. Enquanto o uruguaio volta de suspensão e deve ser titular, Nonato não joga há mais de um mês e se recupera de uma fratura no nariz. O jogador, que se tornou uma das substituições conhecidas de Mano, pode voltar a receber minutos aos poucos a partir desta sexta-feira.

Ignácio vive a antecipação do que deve acontecer com Nonato nos próximos jogos. Na derrota para o Vitória, o zagueiro entrou mais uma vez no decorrer da partida, repetindo os dois jogos anteriores. A tendência é com ele assuma a titularidade naturalmente, posto para o qual foi contratado. Se o nome de Ignácio aparecer entre os onze iniciais, contra o Grêmio, não haverão muitas surpresas.

Por último, o nome mais simbólico entre os citados acima: Germán Cano. O gol na partida decisiva contra o Athletico-PR rescendeu uma chama apagada há cinco meses. Com problemas pessoas e sequelas da entrega física em 2023, a temporada de Cano passou longe do que o torcedor tricolor se acostumou a ver. Mas parece que esses dias estão próximos do fim. O próprio Mano Menezes contou que, com a recuperação plena das questões físicas, o argentino se coloca novamente na disputa por uma vaga no time titular.