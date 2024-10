Fluminense perde para o Vitória e se reaproxima da zona de rebaixamento (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Em partida movimentada, o Fluminense perdeu para o Vitória por 2 a 1, na tarde deste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Neris e Alerrandro, para o Vitória; e Lucas Arcanjo, contra, para o Fluminense.

Com a derrota, o Tricolor estaciona nos 36 pontos e fica mais próximo da zona de rebaixamento. O Vitória soma três pontos e chega a 35, assumindo, neste momento, a 14° colocação.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo de jogo foi movimentado, mas mostrou pouca qualidade. Aos cinco minutos, a primeira grade emoção. O juiz apontou um pênalti para o Vitória, que posteriormente foi anulado pelo VAR. Depois disso, aos 23, Kauã Elias bateu para a defesa de Lucas Arcanjo, marcando a primeira boa chance do Fluminense. Já na casa dos 40 minutos, o Tricolor chegou novamente. Uma boa triangulação parou nos pés de Lima, que teve a finalização defendida pelo goleiro e, porteriormente, impedida pela trave. Poucos minutos depois, com uma falta quase no escanteio, o Vitória abriu o placar com uma bola levantada por Lucas Esteves e desviada por Neris.

O segundo tempo manteve o agito da primeira etapa, mas com o toque a mais de refino técnico. O Fluminense entrou com uma postura mais agressiva e pressionou o time baiano até empatar a partida, aos 15 minutos. Na súmula, o gol é de Lucas Arcanjo, contra. Mas é preciso dar méritos ao Martinelli. O jogador acertou um potente chute no travessão, que bateu no goleiro na volta e empatou o placar. Depois disso, o Vitória entrou mais na partida e passou a oferecer perigo ao gols dos tricolores. Aos 46 minutos, após pênalti de Lima, Alerrandro resolveu o placar para o Leão

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 1 Fluminense

Brasileirão Série A - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro, 16h30

📍 Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)

🥅 Gol: Neris (45' do 1°T); Lucas Arcanjo, contra (15' 2°T); e Alerrandro (45' 2°T)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Mosquito, Alerrandro, Léo Naldi e Raúl Cáceres (VIT); Thiago Santos (FLU);

⚽Escalações de Vitória e Fluminense

Vitória

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Everaldo e Alerrandro - Técnico: Thiago Carpini.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias - Técnico: Mano Menezes.

Alerrandro, do Vitória, comemora gol contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)