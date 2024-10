Martinelli lamenta derrota do Fluminense e cobra jogadores: ‘Tem que ter atenção’

Martinelli falou na saída do gramado após Fluminense x Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 19:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Em partida movimentada, o Fluminense perdeu para o Vitória por 2 a 1, na tarde deste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída do gramado, Martinelli lamentou a derrota e mostrou sua insatisfação com os gols sofridos nos finais dos tempos.

- Nós tomamos dois gols no final dos tempos, do primeiro e do segundo. A gente teve um pouco mais de dificuldade no primeiro, mas no segundo tempo a gente encaixou bem, conseguiu um gol e empatamos. Tivemos chances para virar. Infelizmente, a gente tomou um gol no final do jogo, a gente tem que ter sempre a atenção redobrada nos finais dos jogos.

O jogador, que vive boa fase no Fluminense, teve grande participação no gol do Tricolor. O volante acertou um belo chute no travessão. A bola entrou no gol após bater em Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória.

- O time correu, competiu e vamos levantar a cabeça que não acabou ainda. A gente tem agora um jogo em casa e vamos buscar os três pontos em casa.

Com a derrota, o Tricolor estaciona nos 36 pontos e fica mais próximo da zona de rebaixamento. O Vitória soma três pontos e chega a 35, assumindo, neste momento, a 14° colocação. O próximo compromisso do Fluminense é somente na próximo sexta, dia 1° de novembro. O clube enfrenta o Grêmio, às 21h (de Brasília).