Fábio abre o jogo sobre chances de Libertadores para o Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a partida em que completou 700 jogos pelo Brasileirão, Fábio avaliou o momento do Fluminense e revelou as chances de classificação do time para Libertadores e Sul-Americana. O Tricolor foi derrotado pelo o Vitória por 2 a 1, neste sábado (26).

Na saída do Barradão, o goleiro foi questionado por um dos jornalistas se essa derrota coloca o time "com os pés no chão". O autor da pergunta pontuou que sequência de quatro vitórias do Tricolor abriu a possibilidade de sonhar com uma Pré-Libertadores, por exemplo.

- A gente vem com os pés no chão porque a gente sabia a situação que a gente se encontrava dentro da tabela. E foi assim que a gente conseguiu grandes resultados com adversários difíceis. Sempre jogo a jogo. A nossa intenção aqui era a mesma coisa. Conseguir o resultado positivo, que nos favorecia não só a distanciar do Vitória, mas também almejar outras coisas. Isso aí serve para que a gente possa focar mais ainda e ter a consciência que o jogo só termina quando o juiz apita o final. Agora, é se dedicar para a próxima partida e aí sim ver o que vai acontecer na sequência do campeonato.

🔢 NÚMEROS DE FÁBIO, DO FLUMINENSE, PELO BRASILEIRÃO*

⚽ 700 jogos

✅ 299 vitórias

🟰 164 empates

❌ 237 derrotas

🏆 Títulos: 2000 (Vasco); 2013 e 2014 (Cruzeiro)

Com a derrota, o Tricolor estaciona nos 36 pontos e fica mais próximo da zona de rebaixamento. O Vitória soma três pontos e chega a 35, assumindo, neste momento, a 14° colocação.